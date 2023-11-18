Первая группа палестинских детей прибыла на КПП «Рафах» для эвакуации

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

КПП «Рафах»

Первая группа палестинских детей прибыла на КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом, сообщает Rafah Online со ссылкой на источник в Египетском обществе Красного Полумесяца. Там отметили, что детей отвезут в международный аэропорт Эль-Ариш, откуда они в сопровождении представителей Минздрава ОАЭ полетят в Эмираты на лечение.

Дальше по плану на контрольно-пропускной пункт привезут группу недоношенных младенцев. Им окажут медицинскую помощь в Египте, в больницах на Синае.

Ранее министр здравоохранения и народонаселения Египта Халед Абдель Гаффар заявил, что республика работает над тем, чтобы эвакуировать в медицинские учреждения страны 36 новорожденных из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. По его словам, оборудованные машины скорой помощи ожидают грудничков на границе.

До этого сообщалось, что танки армии Израиля окружили детскую больницу «Ар-Рантиси» в секторе Газа. Пациентов отделения интенсивной терапии эвакуировали из медицинского учреждения. Тяжелая израильская техника встала вплотную к зданию больницы, поэтому эвакуация продвигалась медленно, сколько всего детей находилось в медцентре и сколько из них его покинули — неизвестно. В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что число детей, погибших в результате ударов по сектору Газа, является катастрофическим, а положение детей в анклаве — «ужасным».