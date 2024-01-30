Переодевшиеся врачами агенты МОССАДа ликвидировали бойцов ХАМАС в больнице

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Агенты израильской разведслужбы МОССАД ликвидировали трех членов палестинской группировки ХАМАС в больнице «Ибн Сина», переодевшись врачами и пациентами, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. По ее данным, убитые члены группировки готовили нападения на израильские поселения, аналогичные нападениям 7 октября. Спецоперация по их ликвидации заняла не более 10 минут.

Оперативники проникли в больницу с оружием, замаскировавшись под пациентов и врачей. Отмечается, что один из агентов использовал инвалидное кресло для конспирации. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, одним из членов ХАМАС, ликвидированных разведчиками, стал 27-летний Мухаммад Джаламана. Предполагается, что он попал в больницу, получив ранение при попытке взорвать заминированный автомобиль. Вместе с ним были ликвидированы участник террористических атак Мухаммад Азави и его брат Бассель. Позднее Telegram-канал Mash опубликовал кадры из больницы «Ибн Сина», на которых виден ход спецоперации.

В начале января в Израиле скончался бывший руководитель службы МОССАД Цви Замир. Он стоял во главе ведомства во время войны Судного дня, произошедшей в 1973 году. В канцелярии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху подчеркнули, что Замир был сторонником решительного подхода к борьбе с палестинскими вооруженными формированиями.