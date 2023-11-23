Перемирие перенесено: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Временное перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС перенесено на 24 ноября

Фото: IMAGO/Mohammed Nasser apaimage/Global Look Press

Гуманитарное перемирие в зоне обострения конфликта в секторе Газа было перенесено на пятницу, 24 ноября. Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что оно начнется в 7 часов утра (08:00 мск). В рамках перемирия запланирован обмен пленными. Израильский кабмин уже сообщил родственникам пленных о подготовке к передаче их родных. В ХАМАС заявили, что гарантами временного перемирия станут Египет, Катар и США. При этом ежедневно на территорию анклава будут проезжать по 200 грузовиков с топливом, провизией, медикаментами и иной гуманитарной помощью.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил после встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, что мир на Ближнем Востоке невозможен без уничтожения палестинского движения ХАМАС.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта к утру 23 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Перемирие задерживается из-за неполных списков от ХАМАС

Задержка перемирия между Израилем и ХАМАС может быть связана с тем, что в списках содержатся неполные данные о пленных, пишет The Wall Street Journal. Палестинцы не предоставили всю информацию, о которой ранее было оговорено сторонами. ХАМАС отправило израильской стороне списки с данными о 50 заложниках, которых должны освободить в первую очередь, с указанием их имен, пола и гражданства. Однако, как отмечает издание, необходимая информация о некоторых гражданах отсутствовала, что затруднило бы процесс их вывоза из сектора Газа.

Из госпиталя «Аш-Шифа» эвакуировали 190 человек

Сотрудники палестинского общества Красного Полумесяца и ООН эвакуировали 190 человек из госпиталя «Аш-Шифа», расположенного в южной части сектора Газа. Кроме пациентов из стационара также вывезли сопровождающих их медицинских специалистов. При этом больница продолжает свою работу.

Эвакуированные были доставлены в европейскую больницу в Хан-Юнисе. Тех, кому необходим диализ, доставили в другое учреждение в Рафахе. При этом эвакуационная колонна была тщательно досмотрена на КПП, расположенном между северной и южной частями Газы. Были задержаны три парамедика, из которых двоих позднее отпустили.

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Блинкен и Лукашенко выступили против расширения конфликта на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 22 ноября в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, что важно предотвратить расширение палестино-израильского конфликта и решить гуманитарные проблемы в секторе Газа. Также он подчеркнул неизменную приверженность США созданию независимого палестинского государства.

Белорусский президент Александр Лукашенко, выступая на саммите ОДКБ в Минске, сообщил, что из искры палестино-израильского конфликта может разгореться пламя новой мировой войны. Он призвал прислушаться к главе ООН Антониу Гутерришу, предложившему искать пути урегулирования ситуации.

Тем временем сторонники вооруженного крыла ливанской шиитской партии «Хезболла» заявили об успешном ракетном ударе по израильским войскам в кибуце Манара. По данным группировки, в результате обстрела погибли по меньшей четверо военнослужащих ЦАХАЛ.

В Германии ищут сторонников ХАМАС и антисемитов

Журнал Spiegel сообщил, что немецкая полиция проводит масштабные обыски у предполагаемых сторонников запрещенного ХАМАС. По информации издания, рейды также прошли против активистов антисемитской сети «Самидун». Обыски были проведены в 15 зданиях в Берлине, Нижней Саксонии, Северном Рейне — Вестфалии и Шлезвиг-Гольштейне.

В центре внимания силовиков находится и Палестинское сообщество в Германии, которое называют самой важной организацией для сторонников ХАМАС. Ее штаб-квартира располагается в Берлине. Согласно оценкам немецкого ведомства по охране конституции, в стране насчитывается порядка 450 человек, составляющих ядро поддерживающих ХАМАС людей.

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