Перемирие хотят продлить: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу WSJ: Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие еще на один день

Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие еще на один день, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Египта. По их данным, в этот день будут освобождены еще десять заложников.

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Что известно о продлении перемирия на Ближнем Востоке

По информации WSJ, в результате сделки будут освобождены еще 10 заложников, в основном женщины и дети.

«Израиль и ХАМАС в четверг договорились продлить временное перемирие в Газе на восьмой день, сообщили египетские чиновники. Ожидается, что в результате сделки будут освобождены еще 10 заложников, в основном женщины и дети», — отмечается в публикации.

В чем ХАМАС обвинило Израиль

Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило о том, что власти Израиля отказались принять тела трех своих граждан, находившихся в заложниках в Газе и погибших в ходе бомбардировок анклава. Представители движения опубликовали видеообращение одного из пленных израильтян, чьи жена и дети, как утверждается, были убиты во время «атаки израильских боевых самолетов».

Как происходит обмен между Израилем и ХАМАС

Освобождены две заложницы, удерживавшиеся в секторе Газа, их передали армии Израиля через Египет, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Военные сопроводили их на базу ВВС Хацерим.

«Специальные подразделения Армии обороны Израиля и силы Службы общей безопасности находятся <...> с двумя освобожденными заложницами внутри израильской территории. После того как освобожденные заложницы пройдут первичный медицинский осмотр, военнослужащие Армии обороны Израиля сопроводят их далее в больницы, где они воссоединятся со своими семьями», — сообщили в ЦАХАЛ.

Кроме того, канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила информацию о передаче шести израильских заложников Красному Кресту. Среди освобожденных оказалась Сапир Коэн, которая является невестой Александра Труфанова, имеющего российское и израильское гражданства и остающегося в заложниках в Газе.

Управление тюрем Израиля освободило 30 палестинских заключенных в рамках соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа. Это седьмой обмен заложников на заключенных с начала перемирия. Оно вступило в силу 24 ноября и дважды продлевалось — в первый раз на два дня, а затем еще на один.

Что США пообещали Израилю

Вашингтон продолжит оказывать Израилю военную помощь после завершения гуманитарных пауз в секторе Газа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Тель-Авив также получит оценки и рекомендации по ведению боевых действий в городах. Кирби отметил, что в США по-прежнему считают приемлемыми действия Израиля против ХАМАС и после гуманитарной паузы.

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