Военные делегации России и Турции встретились, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. Переговоры стали продолжением встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
В рамках договорённостей, достигнутых в Москве 5 марта 2020 года, в Министерстве национальной обороны началась встреча военных делегаций, — цитирует «Интерфакс» сообщение турецкого Минобороны.
Встреча стартовала в 20:00 по московскому времени, уточнили в агентстве.
Как писал NEWS.ru, столкновения в Идлибе утихли после 5 марта, когда турецкий и российский президенты объявили о прекращении огня. Россия поддерживает сирийское правительство Башара Асада, и турецкое наступление в Идлибе прервалось благодаря в том числе вводу российской военной полиции в стратегически важный город Серакиб.
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