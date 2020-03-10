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Турецкие беспилотники не могли уничтожить в Идлибе восемь зенитных комплексов «Панцирь-С1», потому что сирийская армия располала только четырьмя, сообщило Минобороны России.

Российское военное ведомство ответило на заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении российских комплексов ПВО, которые сирийцы развернули в мятежной провинции. Минобороны назвало турецкие данные преувеличенными и ложными. В результате...