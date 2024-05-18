Переговоры между ХАМАС и Израилем зашли в тупик Kan: переговоры между Израилем и ХАМАС приостановлены

Фото: Majdi Fathi/ZUMAPRESS/Global Look Press

Переговоры между руководством Израиля и палестинским движением ХАМАС приостановлены, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на собственные источники. Причиной этому послужило отсутствие договоренностей по обмену пленными.

Расхождения между сторонами очень большие, особенно по поводу термина «конец войны», а также по поводу требования Израиля накладывать вето на имена террористов, освобождения которых может потребовать ХАМАС, — говорится в сообщении.

Ранее египетское политическое объединение «Демократическое гражданское общество» потребовало отменить мирный договор с Израилем на фоне ввода израильских войск в приграничный город Рафах. Кроме того, политики требуют выслать из страны израильскую дипломатическую миссию и разорвать отношения с Тель-Авивом.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о действиях Израиля в секторе Газа, назвал их геноцидом и заявил, что Адольф Гитлер «позавидовал» бы такой политике со стороны израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Турецкий лидер в том числе напомнил о многочисленных преступлениях военных Израиля в отношении врачей и об ударах по пунктам раздачи гуманитарной помощи.