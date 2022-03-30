Передел рынка: Багдаду предложили заменить российскую нефть своей

Правительство Ирака рассматривает возможность вступления в передел глобального рынка энергоносителей на фоне событий на Украине. Представители местного Министерства нефти сообщили, что после начала боевых действий ведомство получило множество запросов от зарубежных игроков на приобретение сырья. Параллельно о своей готовности частично удовлетворить растущий спрос на газ заявляет автономный регион республики — Иракский Курдистан, который обдумывает создание трубопроводной магистрали с Турцией и Израилем.

О том, что Багдад столкнулся с потоком заявок на продажу нефти после начала российской спецоперации, сообщил представитель Министерства нефти Ирака Асем Джихад. По его словам, интерес проявляли страны Европы и Азии, а также Америка. Государственная организация по маркетингу нефти (SOMO) республики внимательно изучает эти запросы, заявил Джихад, но в то же время сделал оговорку: нефть из Ирака «продаётся только нефтеперерабатывающим заводам и не может быть предметом спекуляций».

Как говорит замглавы SOMO Али Низар, российская нефть по качеству аналогична иракской и покупатели в странах Европы и Восточной Азии могут даже не заметить изменений при замещении производителя.

Таким образом, Ирак намерен улучшить своё финансовое положение. Но сейчас экспортные мощности страны находятся на предельно высоком уровне: их увеличение потребует очень крупных инвестиций. На их поиск может уйти более полугода, говорят официальные лица.

Однако общая ситуация вокруг украинского кризиса сопряжена и с рисками для Багдада.

Gabriel Romero/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские энергетические компании работают на юге страны и на севере, в Курдистане. Как обращает внимание чиновник местного Министерства нефти Ихсан аль-Аттар, они делятся на два типа. Первые — это основные инвесторы в месторождения, которые получают свои доходы от нефти и традиционно продают её международным нефтеперерабатывающим заводам. Другой случай — вторичные фирмы, которые могут столкнуться с проблемой из-за санкционного давления. Именно они получают свои деньги в долларах. Ещё трудности создаёт то, что из-за рестрикций россияне имеют шанс лишиться оборудования и техники. Всё это может отразиться на иракской экономике.

Курдские поставки

На днях о готовности вступить в борьбу с нехваткой энергоносителей в западных столицах заявил премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани, который заметил, что автономный регион имеет возможность «компенсировать по крайней мере часть дефицита» евросообщества. Глава правительства выразил уверенность, что Эрбиль «вскоре станет важным источником поставок энергоресурсов, которые удовлетворят глобальный спрос». Однако это не заставит курдов ограничить в потребностях региональных покупателей, пообещал он. Из высказываний Барзани, сделанных на отраслевом мероприятии в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), следует, что власти будут экспортировать и в ближневосточные государства.

Впрочем, в серии ремарок в Дубае Барзани не обошёл стороной и тему того, что развитие нефтегазовой отрасли Курдистана может противоречить интересам других игроков.

Мы представляем собой процветающий регион в сфере энергетики, поскольку открываем новые месторождения нефти и газа, наращивая добычу. Это может поставить под удар интересы других, — высказался глава правительства.

Масуд Барзани MFA Russia/Global Look Press

Оказалось, что речь идёт главным образом об Иране, который, как считают курды, всеми силами препятствует превращению автономного региона в энергетический центр. Именно поэтому Тегеран инициировал 13 марта обстрелы Эрбиля, такой вывод следует из ремарок Барзани. Как ни странно, но западные СМИ подтверждают: ракетные атаки в этом месяце имели экономическую подоплёку.

Ракетами по конкурентам

На днях агентство Reuters выступило с расследованием , где говорилось, что мартовские удары по Эрбилю были результатом недовольства Тегерана новым проектом курдов. Источники агентства сообщили, что Иракский Курдистан находится в процессе обсуждения идеи о создании газотранспортной магистрали, которая даст региональному правительству возможность экспортировать в Турцию и южные страны ЕС. Причём одной из сторон этой инициативы является Израиль, газовые богатства которого Анкара уже не раз предлагала направлять еврейским покупателям через свою инфраструктуру. Встречи по поводу транзита курдского газа не раз проводились между официальными лицами еврейского государства и США, писало Reuters.

Практическая реализация курдского энергетического проекта немедленно нанесёт ущерб Ирану, ключевому продавцу газа иракцам и туркам. Тем более что переговоры о восстановлении ядерной сделки и, соответственно, снятию санкций с Тегерана по-прежнему не внушают никакой определённости: у Исламской Республики есть резон держаться за старые рынки.

Не исключено, что сохраняющаяся решимость Иракского Курдистана в борьбе с энергодефицитом на фоне ситуации в Украине только усилит конфронтационную тактику Ирана, который готов разбираться с конкурентами довольно жёсткими методами.