Передел рынка: Багдаду предложили заменить российскую нефть своей

Правительство Ирака рассматривает возможность вступления в передел глобального рынка энергоносителей на фоне событий на Украине. Представители местного Министерства нефти сообщили, что после начала боевых действий ведомство получило множество запросов от зарубежных игроков на приобретение сырья. Параллельно о своей готовности частично удовлетворить растущий спрос на газ заявляет автономный регион республики — Иракский Курдистан, который обдумывает создание трубопроводной магистрали с Турцией и Израилем.
О том, что Багдад столкнулся с потоком заявок на продажу нефти после начала российской спецоперации,
Как говорит замглавы SOMO Али Низар, российская нефть по качеству аналогична иракской и покупатели в странах Европы и Восточной Азии могут даже не заметить изменений при замещении производителя.
Таким образом, Ирак намерен улучшить своё финансовое положение. Но сейчас экспортные мощности страны находятся на предельно высоком уровне: их увеличение потребует очень крупных инвестиций. На их поиск может уйти более полугода, говорят официальные лица.
Однако общая ситуация вокруг украинского кризиса сопряжена и с рисками для Багдада.
Российские энергетические компании работают на юге страны и на севере, в Курдистане. Как обращает внимание чиновник местного Министерства нефти Ихсан аль-Аттар, они делятся на два типа. Первые — это основные инвесторы в месторождения, которые получают свои доходы от нефти и традиционно продают её международным нефтеперерабатывающим заводам. Другой случай — вторичные фирмы, которые могут столкнуться с проблемой из-за санкционного давления. Именно они получают свои деньги в долларах. Ещё трудности создаёт то, что из-за рестрикций россияне имеют шанс лишиться оборудования и техники. Всё это может отразиться на иракской экономике.
Курдские поставки
На днях о готовности вступить в борьбу с нехваткой энергоносителей в западных столицах
Впрочем, в серии ремарок в Дубае Барзани не обошёл стороной и тему того, что развитие нефтегазовой отрасли Курдистана может противоречить интересам других игроков.
Мы представляем собой процветающий регион в сфере энергетики, поскольку открываем новые месторождения нефти и газа, наращивая добычу. Это может поставить под удар интересы других, — высказался глава правительства.
Оказалось, что речь идёт главным образом об Иране, который, как считают курды, всеми силами препятствует превращению автономного региона в энергетический центр. Именно поэтому Тегеран инициировал 13 марта обстрелы Эрбиля, такой вывод следует из ремарок Барзани. Как ни странно, но западные СМИ подтверждают: ракетные атаки в этом месяце имели экономическую подоплёку.
Ракетами по конкурентам
На днях агентство Reuters выступило с
Практическая реализация курдского энергетического проекта немедленно нанесёт ущерб Ирану, ключевому продавцу газа иракцам и туркам. Тем более что переговоры о восстановлении ядерной сделки и, соответственно, снятию санкций с Тегерана по-прежнему не внушают никакой определённости: у Исламской Республики есть резон держаться за старые рынки.
Не исключено, что сохраняющаяся решимость Иракского Курдистана в борьбе с энергодефицитом на фоне ситуации в Украине только усилит конфронтационную тактику Ирана, который готов разбираться с конкурентами довольно жёсткими методами.