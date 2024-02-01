Пентагон заявил об уничтожении беспилотников хуситов в Йемене

Фото: Osamah Yahya/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы США уничтожили 10 беспилотников йеменских мятежников из движения «Ансар Алла» в ночь с 31 января на 1 февраля, сообщили в пресс-службе Центрального командования ВС США (CENTCOM). По данным ведомства, минувшей ночью также была уничтожена наземная станция управления дронами. В Пентагоне утверждают, что беспилотники хуситов представляли опасность как для военных, так и для торговых кораблей, плавающих в водах Красного моря.

1 февраля около 01:30 ночи по времени Саны силы Центрального командования нанесли удары по наземной станции управления и 10 дронам-камикадзе, принадлежащих поддерживаемым Ираном хуситам, — сообщили в CENTCOM.

По данным телеканала CBS, удар по беспилотникам и станции управления дронами наносился с помощью истребителей F-18. В момент атаки хуситы готовили БПЛА к запуску. Предполагается, что уничтожение беспилотников стало ответом Вашингтона на атаку мятежников на торговое судно США, следовавшее в Израиль.

Как сообщалось ранее, члены движения «Ансар Алла» обстреляли эсминец ВМС США Gravely в акватории Красного моря. Официальный представитель движения Яхья Сариа отметил, что в сторону судна были запущены противокорабельные ракеты. Он пообещал уничтожать все судна армии США и Великобритании, а также обстреливать торговые корабли стран, поддерживающих Израиль. Атаки прекратят после окончания боевых действий в секторе Газа, утверждают хуситы.