Пентагон: России было сделано «надлежащее уведомление» об ударе в Сирии

https://static.news.ru/photo/c1f76f66-7865-11eb-989c-96000091f725_660.jpg Фото: Lisa Ferdinando/Dod/Global Look Press

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон предупредил Москву об ударе по позициям проиранских шиитских ополченцев надлежащим образом.

Таким образом пресс-секретарь американского оборонного ведомства на брифинге прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что российских военных предупредили об американском авианалёте за несколько минут до его начала, передаёт РИА Новости.

[Российская сторона], по сути, была уведомлена по каналам механизма предотвращения конфликтов, так что я благодарен ему (Лаврову. — NEWS.ru) за то, что он готов это подтвердить. Мы сделали, как мы считаем, надлежащее уведомление, — сказал Кирби.

26 февраля боевые самолёты ВВС США нанесли удар по объектам в районе сирийско-иракской границы. При авиаударе могли погибнуть не менее 17 человек. По данным Сирийского наблюдательного центра по правам человека, количество жертв американских бомбардировок в приграничном с Ираком районе составляет как минимум 22 человека. Кирби на брифинге рассказал, что удар наносили два самолёта F-15, при этом было применено семь высокоточных боеприпасов. Представитель Пентагона подчеркнул, что цели для атаки выбирались самым тщательным образом. Кирби добавил, что в оборонном ведомстве располагают информацией о пострадавших при авиаударах, но разглашать её не будут, пока идёт анализ этих данных, передавал NEWS.ru.