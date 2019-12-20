https://static.news.ru/photo/c247765e-2349-11ea-ac0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские военные останутся в Сирии, пока местные силы безопасности и полиция не смогут держать ячейки террористов под контролем. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

Впрочем, это минимальная задача. Программа максимум — полностью ликвидировать отряды боевиков.

Я думаю, мы [будем] там, пока мы не гарантируем поражение ИГ (запрещена в России. — NEWS.ru), или наши союзники и партнёры подключатся и помогут уравновесить нас, или если местные силы безопасности и полиция смогут держать ИГ под контролем, — цитирует Эспера РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп на фоне военной операции Турции на северо-востоке Сирии вывел из этого региона основную часть войск. Ограниченный контингент военнослужащих Соединённых Штатов остаётся на юге страны и на востоке, где они, как заявляют в Пентагоне, помогают местным курдским формированиям охранять нефтяные месторождения.

Ранее, как писал NEWS.ru, военные России и США обсудили ситуацию в Сирии. Стороны проработали вопросы дальнейшего сотрудничества, снижения рисков и взаимного доверия.