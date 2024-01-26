Пентагон может затянуть вывод подразделений армии США из Ирака Представитель президента Лаврентьев допустил затягивание вывода ВС США из Ирака

Фото: US Army/via Globallookpress.com

Командование Вооруженных сил США и правительство страны могут затянуть вывод войск из Ирака после достижения соответствующих договоренностей, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. По его мнению, которое приводится РИА Новости, в настоящий момент Вашингтон не готов к выводу войск из страны, так как это решение стало бы демонстрацией слабости. Особенно ярко она бы проявилась на фоне вывода войск из Афганистана, отмечает Лаврентьев.

Американцы, как мне представляется, будут всячески затягивать решение этого вопроса, потому что на данный момент они не готовы к этому, — заявил он.

Ранее министр обороны Ирака Сабит аль-Аббаси заявил, что армия страны готова взять контроль за безопасностью после вывода солдат коалиции по борьбе с ИГ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Сроки вывода иностранных военнослужащих и вопросы дальнейшего выстраивания сотрудничества планируется обсудить в ближайшие дни, отметил он.

Как сообщалось ранее, авиация США нанесла серию ударов по объектам ополченцев в Ираке. Предполагается, что удары стали ответом американцев на атаку на военную базу Айн-эль-Асад. Всего по базе было выпущено около 20 ракет.