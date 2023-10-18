Пентагон: Израиль должен соблюдать «законы войны»

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Joseph Clark/Dod

США призвали Израиль соблюдать «законы войны» во время операций против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает РИА Новости. Она отметила, что министр обороны Штатов Ллойд Остин находится в постоянной связи с коллегами из Тель-Авива.

Министр обороны США Ллойд Остин находится на постоянной связи с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, вновь подчеркивая, что в этом конфликте закон войны должен соблюдаться, — заявила Сабрина Сингх.

Сингх добавила, что она в курсе ситуации с ракетным ударом по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли минимум 500 человек. В то же время, заместитель официального представителя Пентагона подчеркнула, что у нее нет достаточной информации для официальных комментариев на данный момент.

Ранее в результате ракетного удара по баптистскому госпиталю «Аль-Маамадани» погибли минимум 500 человек, большая часть жертв — женщины и дети. Авиаудар по медицинскому учреждению в Газе засняли палестинцы — взрыв уничтожил здание госпиталя. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам.

В ответ на это глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что Соединенные Штаты несут ответственность за военные преступления, совершенные Израилем в секторе Газа. По его словам, американцы дали Тель-Авиву неограниченное прикрытие для совершения противоправных действий.