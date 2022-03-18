Пентагон боится за свои базы на Ближнем Востоке

Вооружённые силы (ВС) США начали укреплять свои позиции на северо-востоке Сирии после того, как недавно американские объекты оказались в зоне обстрела в Эрбиле. Наблюдатели заявили, что колонна из 150 военных грузовиков за последние дни прибыла в контролируемые Вашингтоном районы с территории соседнего Ирака. Причиной стали опасения, что шиитские иррегулярные формирования могут расширить зону нападений. По словам экспертов, вероятность такого сценария действительно растёт: организаторы атак прекрасно понимают, что мир сейчас занят Украиной, а не Ближним Востоком.

Движение американской военной колонны из Ирака в северо-восточную Сирию через КПП «Аль-Валид» зафиксировали местные издания. По этим данным, подкрепление было предназначено для военных объектов США в провинции Хасеке, в том числе для контингента в Румейлане, где расположена крупная военно-воздушная база. Причиной внезапного укрепления наблюдатели считают недавние нападения шиитских иррегулярных формирований, которые, как считается, выполняют прямые указания иранского военного руководства, на иракский Эрбиль. В зоне обстрелов тогда оказались американские дипломатические объекты, расположенные в столице автономного региона Иракский Курдистан.

Dalshad Al-Daloo/XinHua/Global Look Press

Активизация США на северо-востоке Сирии происходит и по дипломатическим каналам. На днях заместитель помощника Госдепа по делам Ближнего Востока Итан Голдрич, его коллега по ведомству, занимающаяся Ираком, Дженнифер Гавито, а также директор сирийского отдела в Совете национальной безопасности США Захра Белл прибыли в этот автономный район для переговоров с местными властями. Их принял Мазлум Абди, командующий Демократическими силами Сирии (ДСС) — неправительственного многонационального альянса с курдской доминантой, выполняющего на этой арене роль основного военного союзника Вашингтона. Из заявления ДСС следует, что главным образом обсуждалась тема усиления террористических элементов в регионе.

Передислокация

Основную угрозу для ДСС представляет возрождающееся ядро «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), однако и на проблему шиитских группировок прокурдский альянс не реагировать не может. Тем более что проиранские силы питают плохо скрываемый интерес к тем районам, которые входят в зону ответственности ДСС. Тегеран наряду с другими международными игроками, к примеру, не раз пытались обвинить в подстрекательстве к волнениям в этой части Сирии. Курдские фракции доминируют не только в военных, но и политических структурах локальных органов власти, что является фактором недовольства со стороны местных арабских племенных конфедераций, считающих свои интересы ущемлёнными.

Willi Effenberger/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Арабская пресса действительно зафиксировала попытки шиитских группировок провести в последние недели передислокацию. Правда, речь пока что идёт о других частях Арабской Республики. Так, очевидцы говорят о необычных перемещениях шиитских парамилитарных формирований в Пальмире и сельской местности Хомса. По этой информации, они намерены изменить позицию, чтобы снизить уязвимость перед трансграничными ударами из соседнего Израиля. 7 марта Армия обороны (ЦАХАЛ) нанесла серию атак по окрестностям Дамаска, в результате которых погибли двое высокопоставленных членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), влиятельной в Иране военно-политической организации.

Влияние украинского конфликта

Довольно плохими для США признаками исследователи считают интенсификацию контактов между Дамаском и Тегераном по силовой линии. Стамбульский аналитический центр «Джусур» в этом контексте обращает внимание на «беспрецедентный» визит директора сирийского Управления национальной безопасности Али Мамлюка в Тегеран 27 февраля и его переговоры с президентом Исламской Республики Эбрахимом Раиси и секретарём Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани. Другой признак, по мнению экспертов, — состоявшийся 2 марта экстренный визит лидера иракских ополченцев Фалеха аль-Файяда в Дамаск.

Это означает, что президент Башар Асад и близкие к Тегерану силы пытаются повысить уровень координации в сфере безопасности.

По оценкам турецких экспертов, в течение февраля Иран вёл активную переброску вооружений, систем ПРО и беспилотников из Ирака в Сирию и Ливан. У них создалось впечатление, что Исламская Республика сейчас «пользуется снижением координации между Россией и Израилем, прибегнувшим за последний месяц к использованию артиллерии для бомбардировки Сирии вместо авиаударов».

Продолжение конфликта на Украине может привести к снижению интереса России к сирийскому вопросу. Иран не упустит эту возможность для укрепления и расширения своего влияния в различных сферах и воспользуется потребностью режима [Башара Асада] в помощи и поддержке, — отмечают авторы «Джусур».

Вероятность этого сценария только увеличится в случае восстановления ядерного соглашения между Ираном и Западом, которое должно привести к выводу Исламской Республики из-под экономических ограничений, резюмируют исследователи.