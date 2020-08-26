Патрульные войны с Россией в Сирии ожесточают американцев

США обвинили Вооружённые силы (ВС) РФ в нарушении механизма деконфликтации в Сирии. Причиной стало столкновение патрулей российских военнослужащих и бойцов международной коалиции в районе населённого пункта Дерик. Ситуация была предметом переговоров начальников генштабов двух стран. Не исключено, что частота подобных инцидентов может привести к корректировке американского подхода к обстановке на северо-востоке Сирии.

О том, что состоялось обсуждение по линии начальников генштабов РФ и США Валерия Герасимова и Марка Милли, первым сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В ночь на 27 августа на уровне руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Эллиота США выступили с обвинением, что ВС РФ нарушили протоколы деконфликтации в ходе инцидента на северо-востоке Сирии. Это произошло 25 августа в районе населённого пункта Дерик.

Во время инцидента российская техника врезалась в бронеавтомобиль коалиции, в результате чего пострадал экипаж машины, — говорится в заявлении Эллиота. — Действия, подобные этим, являются нарушением протоколов деконфликтации, которые были утверждены Соединёнными Штатами и Россией в декабре 2019 года.

Изначально с такими утверждениями выступило издание Politico, сообщив, что у четырёх американских военнослужащих были диагностированы лёгкие симптомы сотрясения мозга после инцидента со столкновением бронетехники. По версии российской стороны, американцы нарушили установленные договорённости и попытались блокировать патруль российской военной полиции.

The U.S. Army/flickr.com

В действительности подобные стычки на северо-востоке Сирии случаются довольно часто из-за того, что автомобили вовлечённых в сирийский конфликт сторон встречаются на узкой сельской дороге и пытаются разъехаться с минимальным выездом на обочину из-за опасности мин. Почти всегда такие столкновения попадают на камеры российских военных и вызывают бурное одобрение в отечественном сегменте социальных сетей. В июле этого года ролики привлекли внимание американцев. Так, бывший спецпредставитель международной коалиции Бретт Макгерк написал в Twitter, что президент Дональд Трамп «играет в гольф, пока ВС США подвергаются ежедневным столкновениям с русскими». Бывший чиновник обвинил главу Белого дома в провале политики на сирийском направлении. Обвинения пришлось публично комментировать администрации Трампа.

В исследовательской среде полагают, что за мелкими эпизодами в Заевфратье стоят куда более серьёзные проблемы. Например, отсутствие у Москвы чёткой стратегии примирения различных частей Арабской Республики. После того как США послали сигнал о намерении отказаться от своих обязательств перед администрацией северо-востока Сирии, россияне и сирийцы попытались интенсифицировать сотрудничество с курдами и арабскими племенами на разных уровнях для того, чтобы предотвратить негативные последствия экономического кризиса и новых санкций на базе американского «закона Цезаря».

Stringer/Xinhua/Global Look Press

Попытки российской стороны извлечь выгоду из вывода американских войск с севера Арабской Республики привели к тому, что Москве пришлось предпринимать усилия для того, чтобы разрешить конфликтный потенциал между официальным Дамаском, Анкарой и курдскими военизированными формированиями. Правда, позже силы международной коалиции изменили свою позицию в регионе и использовали время пандемии нового коронавируса, чтобы перегруппироваться.

Не исключено, что учащение столкновений между российскими и американскими военнослужащими в северо-восточных районах приведёт к более комплексной перекалибровке американского подхода к востоку Сирии и заставит администрацию президента США реагировать более остро на такие случаи. Этого будет требовать общественное мнение. Цена таких «гонок» может оказаться более высокой, чем предполагают авторы восторженных роликов.