Место крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране расчистили от мусора и забрали улики.

Как сообщает журналистка CBS Элизабет Палмер, по словам местных жителей, почти все обломки самолёта были разобраны ещё 9 января. Также Палмер добавила, что вокруг нет ни полиции, ни оцепления, отсутствуют...