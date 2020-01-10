Иранский пассажирский самолёт в пятницу, 10 января, совершил вынужденную посадку на территории острова Киш. Информацию об инциденте сообщают местные СМИ.
Отмечается, что воздушное судно выполняло рейс из Мешхеда в Бендер-Аббас.
Причиной экстренной посадки самолёта стали тяжёлые погодные условия. На борту лайнера находился 141 пассажир,
Ранее NEWS.ru писал, что в Анталье совершил жёсткую посадку самолёт, летевший из Москвы. Пилоты сообщили о задымлении.
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