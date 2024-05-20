Пассажир вертолета Раиси дважды вышел на связь Замглавы МИД Ирана заявил, что имам на борту вертолета Раиси выходил на связь

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ибрахим Раиси

Пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, находившийся на борту совершившего жесткую посадку вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, дважды выходил на связь, сообщил заместитель министра иностранных дел исламской республики Мехди Сафари в эфире иранского государственного телеканала IRIB. Мужчина жаловался на плохое самочувствие.

В начале инцидента удалось дважды пообщаться с пятничным имамом Тебриза, и он сказал, что плохо себя чувствует и слышит шум машин скорой помощи, — сказал Сафари.

Ранее стало известно, что Россия передаст Ирану два самолета и несколько вертолетов для помощи в поисках совершившего жесткую посадку воздушного судна президента Ибрахима Раиси. Советник президента РФ Игорь Левитин в ходе разговора с вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером уточнил, что в регион также направятся 50 спасателей, передает агентство Tasnim.

До этого Турция по просьбе МИД Ирана направила в исламскую республику группу из 32 спасателей-альпинистов для помощи в поисках вертолета иранского президента. Пресс-служба правительственного управления по чрезвычайным ситуациям Турции отметила, что еще один альпинистский поисково-спасательный отряд из 15 человек из Анкары, Диярбакыра и Коньи находится в готовности также выехать на место.