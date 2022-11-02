Партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

Фото: Gideon Markowicz/XinHua/Global Look Press

Партия «Ликуд» во главе с лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху лидирует по итогам выборов в кнессет (парламент) в Израиле, набирая 30 мест. Партия «Еш агид» действующего премьера Яира Лапида — на втором месте, приводит данные экзитпола телеканал Kan.

На данный момент участки для голосования закрыты, «Ликуд» набирает 20 мандатов из 120 мест в парламенте, «Еш агид» — 22 мандата. На третьем месте — крайне правая религиозная партия «Религиозный сионизм» Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смортича, которая может рассчитывать на 15 мандатов.

По данным телеканала, Биньямин Нетаньяху провел первые переговоры с лидерами партий правого блока, которые могут войти в его будущую коалицию.

По итогам парламентских выборов определится состав кнессета 25-го созыва. После этого начнется процедура формирования правительственной коалиции. В случае успеха по ее итогам будут приведены к присяге новое правительство и его премьер.

Ранее сообщалось, что во вторник, 1 ноября, в Израиле прошли «очередные внеочередные» выборы в кнессет (парламент) — уже пятый раз за последние почти четыре года. Взять реванш и вернуться в кресло премьера надеется фаворит от оппозиции — лидер правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху, который покинул свой пост в июне прошлого года после 12 лет у власти. Подробнее об этом — в материале NEWS.ru.