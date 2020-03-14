https://static.news.ru/photo/5f7f43a8-6615-11ea-89c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Syrian.Peoples.Assembly/facebook.com

Глава Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад перенёс парламентские выборы в стране на 20 мая 2020 года из-за пандемии коронавируса нового типа. Изначально голосование было запланировано на 13 апреля.

Президент [САР Башар] Асад выпустил указ <...> об отсрочке выборов членов Меджлис аш-Шааб (Народного совета) третьего созыва, назначенных на 13 апреля 2020 года, на среду, 20 мая, — говорится в сообщении администрации политика на официальной странице в социальной сети Twitter.

В Сирии пока не выявили ни одного заражённого. Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели. В России заболели 59 человек, шестерых выписали из больницы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус нового типа обнаружили у сотрудника штаб-квартиры ООН в Женеве, рассказала официальный представитель отделения ООН Алессандра Веллуччи. По её словам, за состоянием пациента следят профессиональные медики. Это первый случай инфицирования работника женевского представительства ООН.