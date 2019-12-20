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Представители запрещённого в России радикального движения «Талибан» опровергли получение денег от Соединённых Штатов. Они отметили, что Конгресс США не утверждал расходы на материально-техническое обеспечение движения.

Такого не случалось и ранее, сообщил пресс-секретарь политического управления организации в Катаре Сухайль Шахин. Если США и утвердили бюджет для оплаты расходов своей команды, то это их работа, а не...