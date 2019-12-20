Турецкий парламент ратифицировал меморандум о безопасности и военном сотрудничестве с Ливией.
Документ был подписан 27 ноября в Стамбуле. Он предусматривает возможность отправки в Ливию военного контингента Турции по соответствующему запросу Триполи,
По словам турецкого лидера Реджепа Эрдогана, Анкара готова оказывать признанному ООН правительству Файеза Сарраджа любую военную помощь. При этом командующего Ливийской национальной армией маршала Халифу Хафтара он назвал незаконным лидером.
Ранее NEWS.ru писал, что Анкара не оставит без внимания присутствие в Ливии бойцов российской ЧВК «Вагнер». Эрдоган обвинил её бойцов в наёмничестве в интересах Хафтара.
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