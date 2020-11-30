Парламент Ирана проголосовал за активизацию ядерной деятельности

https://static.news.ru/photo/a464bb46-33a7-11eb-9124-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iranian Parliament/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иранское правительство поддержало проект об активизации ядерной деятельности страны. На заседании парламента были утверждены общие положения проекта.

Большинство депутатов высказалось в поддержку проекта, который подразумевает производство и накопление 120 кг урана с уровнем обогащения 20% в год. Кроме того, предполагается производить не менее 500 кг низкообогащённого урана, сообщает агентство Fars.

Рассмотрение законопроекта было ускорено в связи с убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Вместе с тем, чтобы проект был ратифицирован, необходимо также одобрение Совета стражей конституции — органа власти, проверяющего законопроекты.

Помимо прочего, в законопроекте предусматривается оптимизация тяжеловодного реактора в Араке 40 МВт и строительство аналогичного реактора для производства радиоизотопов для медицинских целей. Также, в соответствии с проектом, правительство Ирана должно будет приостановить доступ к ядерным объектам, который выходит за рамки дополнительного протокола о гарантиях с МАГАТЭ.

Как ранее писал NEWS.ru, установлено, как именно был убит Фахризаде. Убийца иранского учёного использовал автоматическое стрелковое оружие, которое управлялось через спутник.