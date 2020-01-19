https://static.news.ru/photo/abd610f8-3aa8-11ea-9121-fa163e074e61_660.jpg Фото: مجلس النواب الأردني/facebook.com

Парламент Иордании большинством голосов выступил против покупки израильского газа. Накануне в Аммане — столице страны — прошли акции протеста. Митингующие требовали отказаться от сотрудничества с Иерусалимом в области углеводородов.

Кроме того, демонстранты упрекнули власти в отказе от сотрудничества с арабскими государствами, предлагавшими своё топливо, пишет портал «Петра».

Консорциум во главе с американской компанией Noble Energy, разрабатывающей месторождение газа «Левиафан» в Израиле, заключил в сентябре 2016-го договор о поставках голубого топлива с Национальной энергетической компанией Иордании.

Ресурс был предназначен для получения электроэнергии. Предполагалось, что поставки достигнут около 45,3 млрд куб. м газа в течение 15 лет. Сумма сделки оценивалась в $10 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении Иордании макрофинансовой помощи в размере €500 млн. Евросоюз взял на себя обязательство оказывать финансовую помощь странам региона, пострадавшим от сирийского конфликта, уточняется в резолюции.

Из-за военных действий в Сирии была нарушена торговля Иордании, стране также пришлось принять более миллиона беженцев, добавили в документе, представленном Еврокомиссией.