Парламент Иордании большинством голосов выступил против покупки израильского газа. Накануне в Аммане — столице страны — прошли акции протеста. Митингующие требовали отказаться от сотрудничества с Иерусалимом в области углеводородов.
Кроме того, демонстранты упрекнули власти в отказе от сотрудничества с арабскими государствами, предлагавшими своё топливо,
Консорциум во главе с американской компанией Noble Energy, разрабатывающей месторождение газа «Левиафан» в Израиле, заключил в сентябре 2016-го договор о поставках голубого топлива с Национальной энергетической компанией Иордании.
Ресурс был предназначен для получения электроэнергии. Предполагалось, что поставки достигнут около 45,3 млрд куб. м газа в течение 15 лет. Сумма сделки оценивалась в $10 млрд.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении Иордании макрофинансовой помощи в размере €500 млн. Евросоюз взял на себя обязательство оказывать финансовую помощь странам региона, пострадавшим от сирийского конфликта, уточняется в резолюции.
Из-за военных действий в Сирии была нарушена торговля Иордании, стране также пришлось принять более миллиона беженцев, добавили в документе, представленном Еврокомиссией.
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