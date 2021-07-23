Парад в честь Дня ВМФ России прошёл в Сирии

В сирийском Тартусе прошёл военно-морской парад в честь 325-летия российского флота. В нём приняли участие боевые корабли и суда обеспечения ВМФ РФ, летательные аппараты ВКС и морской авиации, а также ракетные катера ВМС Сирии, сообщает «Интерфакс».

Командовал парадом капитан первого ранга Дмитрий Добрынин, а принимал его командующий российской группировкой войск в САР генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

После парада состоялся военно-спортивный праздник, в ходе которого моряки продемонстрировали свои навыки, а также концерт. Кроме того, жители и гости Тартуса могли ознакомиться с образцами военной техники, которая была выставлена на набережной. Мероприятие завершилось проходом катеров «Раптор» и пролётом вертолёта Ка-27 с флагами России, Сирии и ВМФ РФ.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. В нём участвовали около четырёх тысяч моряков, свыше 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолётов и вертолётов морской авиации. Глава государства отметил, что российский флот способен обнаружить любого врага и при необходимости атаковать его.