Палестинский посол заявил о звонке в больницу Газы перед ее обстрелом Посол Али Сиям: Израиль сделал звонок за час до обстрела больницы в Газе

Фото: Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

Израиль совершил предупредительный звонок до обстрела баптистской больницы «Аль-Ахли» в центральном районе сектора Газа, заявил посол Палестины в Японии Валид Али Сиям. По его словам, которые передает агентство Reuters, предупреждение прозвучало за час до атаки.

Дипломат отметил, что количество погибших уже приближается к 500. Однако, считает он, эта цифра еще будет расти.

Больница в центральном районе Газы попала под обстрел вечером 17 октября. Всего пострадало по меньшей мере 800 человек, по данным Министерства здравоохранения палестинского анклава, все они были гражданскими лицами.

Ответственность за произошедшее не взяла на себя ни одна из сторон конфликта. В ЦАХАЛ завили, что к трагедии привел неудачный запуск ракеты с палестинской стороны и виновно в этом движение «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). В пресс-службе организации заявили, что «Исламский джихад» непричастен к обстрелу больницы, а Тель-Авив пытается снять с себя вину за содеянное.

Как заявила представитель МИД России Мария Захарова, Москва расценивает удар по больнице как преступление и акт расчеловечивания. Она подчеркнула, что конфликт ушел далеко за пределы Ближневосточного региона и привел к глобальной гуманитарной катастрофе.