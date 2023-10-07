Палестинский боевик заставил пожилую израильтянку сделать фото с оружием

Фото: Ayman Nobani/dpa/Global Look Press

Боевик палестинского движения «Бригада Аль-Кудс» заставил пожилую жительницу Израиля сфотографироваться с оружием в руках, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Инцидент произошел в ​​одном из районов вблизи сектора Газа. На видео в момент фотографирования женщина держит автомат и пытается улыбнуться, а рядом с ней стоит палестинец в черной бандане и с повязкой.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна в настоящее время находится в состоянии войны. Это стало ответом на массированный ракетный удар по южным и центральным районам страны, в результате которого погибли 22 человека, 545 пострадали.

В ответ израильские истребители нанесли удары по 21 объекту группировки ХАМАС в секторе Газа. Как уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ, четыре пораженные цели были командными центрами палестинских радикалов.

Посольство России в Израиле заявило, что дипломаты пока не получали информации о россиянах, которые могли бы пострадать в ходе боевых действий. Согласно данным Ассоциации туроператоров России, в Израиле в настоящий момент находятся около 100 организованных российских туристов.