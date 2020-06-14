Палестинская администрация не может выплатить зарплату персоналу

https://static.news.ru/photo/de9c9500-ae68-11ea-bfee-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Представитель палестинской администрации Ибрагим Мельхем заявил о невозможности выплаты зарплаты персоналу, поскольку власти Палестины не получали налоговые отчисления из Израиля.

Когда в Министерстве финансов появятся необходимые средства для выплаты зарплаты, тогда правительство выплатит все зарплаты, — заявил Мельхем на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что власти не будут подвергать себя «израильскому шантажу». По его словам, в каждой битве есть жертвы, а персонал «является партнёром в этой битве».

Представитель палестинской администрации ранее заявил, что власти Израиля не стали переводить денежные средства для Палестины. Тогда правительство страны осудило израильский «шантаж».

По другим данным, Палестина сама отказалась принять налоговые отчисления за товары, которые были произведены на палестинских территориях. Глава ПНА Махмуд Аббас заявлял, что Палестина расторгнет все договорённости с Израилем и США в сфере безопасности из-за планов еврейского государства присоединить часть палестинских земель.

NEWS.ru писал, что на спорных Голанских высотах будет построено израильское поселение в честь президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.