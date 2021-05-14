Палестинцы выпустили более полусотни ракет по Израилю

https://static.news.ru/photo/30fd162c-b60a-11eb-9590-96000091f725_660.jpg Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Палестинские радикалы из сектора Газа в ночь на 16 мая выпустили по территории Израиля 55 ракет. Под удар попали населённые пункты в южной и центральной частях страны, сообщает ТАСС.

Массированный обстрел начался вскоре после полуночи. По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, на палестинские ракеты среагировали силы ПВО в районе Тель-Авива и его пригородов, в Беэр-Шеве и ряде других граничащих с сектором Газа населённых пунктов.

После перерыва, длившегося около трёх часов, утром 16 мая ракетные обстрелы возобновились. Пока данных о пострадавших в результате этих атак нет.

Ранее палестинское движение ХАМАС объявило, что у него хватит ресурсов для обстрелов израильского города Тель-Авив в течение полугода. Всего, по оценкам Армии обороны Израиля, за последние дни из сектора Газа было выпущено более 2,33 тысячи ракет. Большая часть из них была перехвачена системой «Железный купол», однако избежать жертв не удалось. С начала обострения конфликта со стороны Израиля погибли 10 человек.

Со стороны Палестины, которая подвергается ответным обстрелам израильских войск, погибли 140 человек.

Поводом к обострению конфликта послужило решение израильского суда о выселении арабских семей из квартала Шейх-Джаррах в Иерусалиме. Основанием для этого послужили документы XIX века о том, что эта территория принадлежала евреям. Это спровоцировало массовые протесты палестинцев и их столкновения с еврейскими активистами.