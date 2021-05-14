Палестинцы выпустили более полусотни ракет по Израилю

Палестинские радикалы из сектора Газа в ночь на 16 мая выпустили по территории Израиля 55 ракет. Под удар попали населённые пункты в южной и центральной частях страны, сообщает ТАСС.
Массированный обстрел
После перерыва, длившегося около трёх часов, утром 16 мая ракетные обстрелы возобновились. Пока данных о пострадавших в результате этих атак нет.
Ранее палестинское движение ХАМАС объявило, что у него хватит ресурсов для обстрелов израильского города Тель-Авив в течение полугода. Всего, по оценкам Армии обороны Израиля, за последние дни из сектора Газа было выпущено более 2,33 тысячи ракет. Большая часть из них была перехвачена системой «Железный купол», однако избежать жертв не удалось. С начала обострения конфликта со стороны Израиля погибли 10 человек.
Со стороны Палестины, которая подвергается ответным обстрелам израильских войск, погибли 140 человек.
Поводом к обострению конфликта послужило решение израильского суда о выселении арабских семей из квартала Шейх-Джаррах в Иерусалиме. Основанием для этого послужили документы XIX века о том, что эта территория принадлежала евреям. Это спровоцировало массовые протесты палестинцев и их столкновения с еврейскими активистами.