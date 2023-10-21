Палестинцы принесли на антиизраильский митинг портрет Путина RT: палестинцы вышли на митинг против Израиля в Газе с портретом Путина

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В Хевроне участники митинга против действий Израиля в секторе Газа принесли с собой портреты Владимира Путина, сообщает RT. Также манифестанты размахивают российскими триколорами.

В Хевроне палестинцы вышли на улицы с портретами Путина и российскими флагами в знак протеста против израильской агрессии в Газе, — говорится в материале.

Отмечается, что помимо портрета Путина, люди вынесли изображение лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ранее сообщалось, что гвинейский дипломат, живущий, по его словам, в России уже 35 лет, пришел на форум Россия — Африка в Санкт-Петербурге в футболке с портретом Путина. Он рассказал, что за нее пришлось побороться: одна женщина хотела ее купить, а у дипломата не работала карта, поэтому он сидел и ждал, пока дочка переведет деньги.

В свою очередь глава Бурятии Алексей Цыденов купил произведенный в Монголии шерстяной ковер с портретом президента России на российско-монгольской выставке-ярмарке «Волшебный Белый месяц». По словам Цыденова, «Путин в Монголии авторитет».

Также петербургский художник Алексей Сергиенко повторно написал картину «Путин с щенком», увеличив ее размер вдвое. Он пояснил, что решил увеличить картину сообразно росту «масштаба личности» президента России, а также расширению территории страны под его управлением за последние 10 лет.