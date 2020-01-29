Израиль усиливает меры в сфере безопасности после того, как президент США Дональд Трамп официально объявил о «сделке века» — плане урегулирования палестино-израильского конфликта. Накануне, группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, была замечена в шпионской деятельности на территории еврейского государства. Слежка велась в том числе за тактическими системами «Железный купол». Есть основания ожидать, что после презентации плана Трампа террористическая и шпионская деятельность только усилится.

Презентации «сделки века» предшествовало разоблачение ячейки ХАМАС, действовавшей на израильской территории. Общая служба безопасности (ШАБАК) сообщила, что палестинская группировка занималась вербовкой арабов с израильским гражданством для того, чтобы собирать данные о системе безопасности еврейского государства. Сотрудники разведведомства задержали Рами Амуди и Раджаба Даку, которым инкриминируют шпионаж и оперативную связь с бригадами «Кассам» — боевым крылом ХАМАС. 30-летний Амуди, как следует из материалов дела, планировал переехать к матери в Тель-Авив. Во время подготовки к отъезду с ним связались агенты палестинской группировки с предложением о сотрудничестве. 34-летний Дака, в свою очередь, оставил в секторе Газа свою семью.

После того, как в результате израильских ударов был ликвидирован один из командиров палестинского «Исламского джихада» Бахи Абу аль-Аты, кураторы ХАМАС приказали Даке корректировать запуски ракет по еврейскому государству. Он не только предоставлял информацию о местах падения снарядов, но и сообщал о локации «Железного купола». Предполагается, что Дака также наблюдал за соседом по дому, подозревая, что тот является агентом ШАБАК. Параллельно с этим обвиняемые вели вербовку израильских арабов. Представитель прокуратуры Центрального округа Гилад Эрлих обращает особое внимание на то, что агенты ХАМАС «использовали своё разрешение на пересечение границы из Газы в Израиль и обратно, чтобы помогать военному крылу ХАМАС в сборе информации о стратегических объектах и в подготовке террористических операций против Израиля».

Mahmoud Ajjour/Keystone Press Agency/Global Look Press

Финализированная «сделка века» вызывает опасения с точки зрения последствий. Профессор Гарвардского университета Николас Бернс, который в прошлом работал в Госдепартаменте США, говорит , что следует ожидать ожесточённого сопротивления со стороны палестинского движения и эскалации. Он не считает, что план администрации президента Дональда Трампа сможет сдержать израильскую экспансию, как это обещано. Более того, в разговоре с порталом Al-Monitor один из бывших высокопоставленных чиновников ШАБАК отметил : чем глубже палестинцы впадают в отчаяние из-за отсутствия надежды на независимое государство, тем больше у них мотивации обострить обстановку. Собеседник издания называет это «бесспорным уравнением» и говорит, что в согласовании «сделки века» Трамп повёл себя как агрессивный бизнесмен, оказывая давление на другую сторону процесса и не предоставляя ей никакого права выбора.

Это говорит об отсутствии базового понимания. Работая над взрывоопасным дипломатическим процессом, столь сложным и чутким, унижение другой стороны приводит к совершенно противоположным результатам, — считает источник Al-Monitor.

Допустимо считать, что несправедливые условия «сделки века» смогут отчасти восстановить фрагментированность палестинского движения сопротивления. Конкурирующие группировки — ФАТХ и ХАМАС — способны сблизиться друг с другом в форс-мажорной ситуации для того, чтобы нанести удар. Наблюдатели полагают: если бы Трамп выдвинул действительно осуществимый мирный план, это бы сгладило все риски. Теперь же Израилю, вероятно, придётся ждать жёсткого ответа на дипломатическую инициативу. Наблюдатели полагают, что военное командование еврейского государства смотрит на сделку скептически. Но пока политики из числа сторонников Нетаньяху говорят об историческом моменте, а президент США торжественно преподносит премьеру «урегулирование палестино-израильского конфликта» на блюде, израильские генералы предпочитают молчать и критиковать гражданские власти за закрытыми дверями. Они полагают, что эскалация вооруженного противостояния, которая, скорее всего, вспыхнет у границ еврейского государства всё скажет за себя сама.