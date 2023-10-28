Палестина обратилась к Starlink для восстановления связи в Газе Палестина ведет переговоры по услугам Starlink для восстановления связи в Газе

Фото: Shadi Tabatibi/dpa/Global Look Press

Руководство Палестинской национальной администрации (ПНА) ведет переговоры по услугам Starlink для восстановления связи в секторе Газа, заявил телеканалу Al-Hadath министр связи ПНА Ицхак Садр. В результате многочисленных массированных атак Израиля, анклав остался практически без мобильной связи и интернета.

Один из способов восстановления связи — это доступ к искусственным спутникам. Мы уже связались с компанией Starlink, ведем работу с международными и гуманитарными организациями для ввода этого оборудования (в сектор Газа. — Прим.ред.), мы готовимся к покупке ряда установок Компания Starlink дала положительный ответ, — заявил Садр.

Чиновник добавил, что в ПНА рассчитывают также на логистическое содействие Египта. Ведутся переговоры, чтобы оборудование Starlink возможно было бы провезти через контрольно-пропускной пункт «Рафах».

17 октября стало известно, что Министерство коммуникаций Израиля ведет переговоры с компанией SpaceX американского бизнесмена Илона Маска об использовании системы Starlink для улучшения связи в военное время. Компания могла бы обеспечить приграничные районы страны интернетом и связью, считают в Тель-Авиве.