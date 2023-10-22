В Палестине сообщили о 10 погибших после удара по кафе в Газе WAFA: 10 человек стали жертвами удара ВВС Израиля по кафе в секторе Газа

Фото: Shadi Tabatibi/dpa/Global Look Press

По меньшей мере 10 человек погибли в результате удара ВВС Израиля по кафе в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщает палестинское информационное агентство WAFA. Также известно о нескольких десятках пострадавших.

Десять гражданских лиц погибли, десятки получили ранения в результате бомбардировки оккупационной авиацией кафе «Рио» в центре Хан-Юниса, — говорится в сообщении.

Ранее WAFA сообщило, что в результате ударов ВВС Израиля по населенным пунктам сектора Газа во второй половине дня 21 октября погибли 29 палестинцев. Помимо инцидента в кафе, в районе Телль-эс-Султан к западу от Рафаха погибли 11 человек, проживавших в доме, в который попала ракета. Кроме того, 10 тел погибших извлекли из-под обломков двух разрушенных при бомбардировках домов в квартале Хай-Зейтун на востоке города Газа.

Нидерландский военный советник и бывший следователь ООН по военным преступлениям в Ливии Марк Геральско заявлял, что Израиль менее чем за неделю выпустил по сектору Газа столько ракет и бомб, сколько США использовали для атак на Афганистан за год. По его словам, израильские Военно-воздушные силы обстреливают территорию Газы, которая отличается высокой плотностью населения. Из-за этого существенно возрастает «вероятность ошибки», добавил он.