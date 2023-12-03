Палестина призвала МУС ускорить суд над «израильскими преступниками» Махмуд Аббас призвал МУС ускорить суд над Израилем

Фото: SPA/XinHua/Global Look Press

Лидер Палестины Махмуд Аббас в ходе встречи с прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом призвал его ускорить судебный процесс над «израильскими военными преступниками», сообщает агентство WAFA. Глава страны напомнил, что прямо сейчас происходит истребление палестинского народа.

Президент упомянул о своей сегодняшней встрече с Каримом Ханом, в ходе которой он призвал прокурора ускорить судебный процесс над израильскими военными за преступления, совершенные и продолжающиеся против нашего народа в секторе Газа, на Западном берегу и в Иерусалиме, — отметил автор материала.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и лидера Палестины Махмуда Аббаса может состояться в этом году. Переговоры остаются в повестке дня российского лидера, однако точная дата пока не назначена.

До этого Аббас во время телефонной беседы с Путиным в середине октября выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ в секторе Газа. Главы государств обговорили усилия, приложенные для прекращения огня на Ближнем Востоке. Путин, в свою очередь, выразил соболезнования жертвам палестинского народа, подчеркнув важность прекращения боевых действий и оказания гуманитарной помощи. Аббас поблагодарил его и добавил, что высоко ценит позицию Москвы по поддержке народа Палестины и по установлению мира на Ближнем Востоке.