Палестина осудила Израиль за блокировку доставок «Спутника V» в сектор Газа

https://static.news.ru/photo/1ce1d88e-706f-11eb-8d0f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Палестины осуждают действия Израиля, который препятствует доставке в сектор Газа вакцины российского производства «Спутник V». Об этом заявил официальный представитель правительства Палестины Ибрагим Мельхем.

Премьер-министр и правительство [Палестины] осуждают оккупационные власти за то, что те не позволили вчера грузовикам с партией вакцины въехать в сектор Газа, и считают такие действия нарушением международного гуманитарного права, — приводит агентство WAFA слова Мельхема.

Он также призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и другие международные структуры осудить действия израильских властей, а также поспособствовать «незамедлительное доставке» вакцин на территорию Палестины.

Ранее глава Минздрава Палестины Мэй Кайле заявила, что в сектор Газа были отправлены две тысячи доз вакцины «Спутник V», но израильские власти не пропустили груз. Кайле отметила, что вакцина предназначалась для прививания работников сферы здравоохранения.

Как сообщал NEWS.ru, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Международный уголовный суд (МУС), расследуя военные преступления Израиля, встаёт на путь изощрённого антисемитизма. Таким образом он отреагировал на решение МУС распространить свою юрисдикцию на Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа, что позволяет открывать дела в отношении израильских военных. Инициатором этого выступила Палестина.