Палестина обратилась в Гаагу из-за действий Израиля в Газе Посол в Вене: Палестина обратилась в МУС из-за действий Израиля в Газе

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Палестина обратилась в Международный уголовный суд (МУС) в связи с действиями Израиля в Газе, заявил РИА Новости посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи. Он уточнил, что обращения в суд были направлены около трех недель назад. Он также напомнил, что главный прокурор МУС Карим Ахмад Хан посетил регион и сказал, что движение ХАМАС могло совершить военные преступления 7 октября, но и Израиль тоже.

Мы считаем, что все эти преступления не должны оставаться безнаказанными. Поэтому Израиль должен быть призван к ответу. В этой связи мы подали заявления в Международный уголовный суд, — сказал дипломат.

Ранее генеральный комиссар агентства ООН для помощи палестинским беженцам БАПОР Филиппе Лаццарини заявил, что сектор Газа перестал быть пригодным для жизни. Он отметил, что посещает палестинский анклав уже третий раз и с каждым разом ситуация ухудшается. По словам комиссара, инфраструктура полностью разрушена даже на юге Газы.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что события в секторе Газа напоминают ему блокаду Ленинграда. По словам дипломата, трудно поверить, что такое может происходить в современном мире. Россия надеется, что СБ ООН потребует прекращения огня в анклаве вслед за Генассамблеей, добавил он.