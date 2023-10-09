Бойцы ХАМАС нанесли удар по мечети Ахмата Кадырова МИД Израиля: бойцы ХАМАС нанесли удар по мечети Ахмата Кадырова под Иерусалимом

Фото: Li Rui/xinhua/Global Look Press

Мечеть в селении Абу-Гош под Иерусалимом получила повреждения в результате ракетного обстрела со стороны бойцов палестинского движения ХАМАС, сообщает Министерство иностранных дел Израиля в русскоязычном Telegram-канале. Мечеть была возведена в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

Информация о пострадавших или погибших на данный момент не поступала. Все подробности выясняются.

Прямое попадание ракеты террористов ХАМАС в мечеть имени Ахмата Кадырова под Иерусалимом, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что боевое подразделение ХАМАС, «Бригады Из эд-Дина аль-Кассама», осуществило ракетную атаку на Иерусалим. В чертах города звучали сирены воздушной тревоги.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что ответ страны на атаки ХАМАС изменит весь Ближний Восток. По его словам, в настоящее время военная кампания ЦАХАЛ находится в самом разгаре. Вместе с тем он отметил, что Израиль ждут трудные дни.

Премьер-министр добавил, что правительство окажет помощь всем регионам, пострадавшим в результате атак ХАМАС. Он призвал граждан стоять твердо на пути сопротивления палестинскому движению.