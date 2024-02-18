В Палестине заявили, что не нуждаются в особом разрешении Нетаньяху МИД Палестины: для признания государства не нужно разрешение кабмина Израиля

Фото: Thomas Koehler/Thomas Koehler/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Страны не должны для признания государства Палестина обращаться за разрешением по этому вопросу к нынешнему израильскому правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху, этого не требуется ни с политической, ни с юридической точек зрения, говорится в заявлении палестинского Министерства иностранных дел. В анклаве подчеркнули, что глава израильского кабмина активно мешает созданию государства, пишет WAFA.

Для получения государством Палестина полноправного членства в ООН, как и для признания его другими странами, не требуется получения лицензии или особого разрешения Нетаньяху и его кабинета министров, — цитирует агентство заявление.

МИД Палестины также обвинил Нетаньяху в «постепенной аннексии Западного берега реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, расширении сети еврейских поселений, отделении этого региона от сектора Газа». Начавшийся 7 октября конфликт в регионе в палестинском МИД расценивают как попытку очистить палестинские земли от их «первоначальных и законных собственников».

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что действия правительства и вооруженных сил Израиля спровоцировали гуманитарную катастрофу в секторе Газа, которая затронула более чем 2 млн палестинцев. По его словам, на Ближнем Востоке был запущен новый виток дестабилизации, а ухудшение обстановки в регионе связано со стремлением Запада любой ценой удержать доминирующее положение в современной политике.

В середине февраля глава палестинского МИД Рияд аль-Малики на XIX саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения в Кампале заявил, что Армия обороны Израиля разрушила более 70% зданий в ходе операции в секторе Газа. По его словам, атаки ЦАХАЛ продолжаются уже свыше 100 дней.