Пакистанским чиновникам запретили покидать страну без разрешения

Сотрудники службы безопасности стоят на страже у здания Национальной ассамблеи в Исламабаде, Пакистан

Пакистанским чиновникам запретили выезд из страны без специального сертификата об отсутствии возражения (NoC), сообщает газета Dawn, ссылаясь на сотрудника Федерального агентства расследований (ФАР). Отмечается, что такая мера вступила в силу, после того, как пакистанский парламент вынес вотум недоверия премьеру страны Имрану Хану, а спикер национальной ассамблеи страны сообщил о своей отставке.

ФАР и сотрудникам местной службы безопасности была поставлена задача останавливать всех госслужащих, которые желают покинуть территорию страны без соответствующего сертификата. Отмечается, что проверки у чиновников проводятся в аэропортах, где был значительно усилен уровень контроля пассажиров.

В ночь на 10 апреля Национальное собрание Пакистана проголосовало за вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. Данное решение поддержали 174 члена депутата при необходимых 172 голосах.

Кабинет министров Пакистана был распущен 3 апреля, однако Имран Хан продолжил исполнять свои обязанности согласно 224 статье конституции. Роспуск правительства произошёл после того, как вице-спикер нижней палаты парламента Касим Сури отклонил предложение оппозиции о голосовании по вотуму недоверия Хану.