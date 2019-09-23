https://static.news.ru/photo/88183f3e-de27-11e9-95a8-fa163e074e61_660.jpg Салим Мандвивалла Фото: PPI/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вескими доказательствами должны быть подкреплены обвинения в отношении Ирана, в противном случае они могут спровоцировать конфликт, рискующий распространиться не только на Ближний Восток. Такое мнение высказал зампред сената Пакистана Салим Мандвивалла.

Я считаю, нельзя загонять Иран в угол. У Ирана, очевидно, есть свои союзники, — цитирует парламентария РИА Новости .

Вашингтон, по мнению Мандвиваллы, рискует повторить сценарий вмешательства в Ирак, поэтому США не следует «делать выводы без расследования».

Пакистанский сенатор добавил, что мусульманские страны Ближнего Востока не могут вести войну друг с другом.

Любая такая война очень опасна. Она может привести ко многим конфликтам, многим войнам. Она может распространиться, — подчеркнул политик.

Как писал News.ru, ранее глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что Тегеран представил концепцию безопасности в Персидском заливе. Она предполагает участие в ней партнёров, таких как Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Катар и Кувейт.