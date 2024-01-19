Пакистан решил прекратить противостояние с Ираном Reuters: власти Пакистана решили прекратить эскалацию напряженности с Ираном

Пакистанский комитет нацбезопасности решил полностью восстановить дипломатические отношения с Ираном, передает Reuters. По данным агентства, в связи с этим в Исламабад и Тегеран вернутся отозванные ранее послы Реза Амири Могхаддам и Мухаммад Мудасир Типу.

Отмечается, что глава Министерства иностранных дел Пакистана Джалиль Аббас Джилани и его иранский коллега Хосейну Амиру-Абдоллахиану провели телефонные переговоры. Во время разговора пакистанский дипломат сообщил иранцу, что страна не заинтересована в конфликте и не желает его.

16 января Иран нанес ракетный удар по Пакистану: в Тегеране утверждали, что они били по террористам. Пакистан через несколько дней ответил, нанеся свои удары по иранской территории под предлогом уничтожения антипакистанских боевиков.

После этого политолог-востоковед Олег Гущин заявил, что ракетные удары, которыми обменялись между собой Иран и Пакистан, не разовьются в конфликт между странами. Он подчеркнул, что эскалация напряженности невыгодна обеим сторонам, у которых нет претензий друг к другу. Он добавил, что ни Иран, ни Пакистан не хотят наживать себе дополнительных врагов. Главным соперником Ирана являются США, а Пакистана — Индия.