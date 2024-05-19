Озвучена предварительная причина ЧП с вертолетом президента Ирана МВД Ирана: вертолет президента совершил жесткую посадку из-за погодных условий

Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси

Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, совершил жесткую посадку из-за погодных условий, заявил министр внутренних дел республики Ахмад Вахиди. По его словам, которые приводит Mehr, ситуация находится под контролем.

Президент и его спутники возвращались на нескольких вертолетах. Один из вертолетов совершил жесткую посадку из-за погодных условий. <…> Ситуация под контролем, — сказал министр.

Вертолет Ибрахима Раиси совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На место чрезвычайного происшествия направлены спасатели, однако поиски осложняются туманом и рельефной местностью. Всего в составе президентского кортежа было три борта. Два вертолета благополучно достигли цели.

Агентство Mehr ранее сообщило, что президент выжил и направляется в Тебриз на автомобиле, но представитель города в парламенте Ахмад Алирезабиги заявил, что с находившимися вместе с Раиси людьми в вертолете никаких контактов установлено не было. Вскоре информагентство удалило информацию о том, что глава республики жив.