Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, совершил жесткую посадку из-за погодных условий, заявил министр внутренних дел республики Ахмад Вахиди. По его словам, которые приводит Mehr, ситуация находится под контролем.
Президент и его спутники возвращались на нескольких вертолетах. Один из вертолетов совершил жесткую посадку из-за погодных условий. <…> Ситуация под контролем, — сказал министр.
Вертолет Ибрахима Раиси совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На место чрезвычайного происшествия направлены спасатели, однако поиски осложняются туманом и рельефной местностью. Всего в составе президентского кортежа было три борта. Два вертолета благополучно достигли цели.
Агентство Mehr ранее сообщило, что президент выжил и направляется в Тебриз на автомобиле, но представитель города в парламенте Ахмад Алирезабиги заявил, что с находившимися вместе с Раиси людьми в вертолете никаких контактов установлено не было. Вскоре информагентство удалило информацию о том, что глава республики жив.