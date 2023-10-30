«Ожидать чудес бессмысленно»: аналитик о резолюции ООН по Израилю Аналитик Станкевич: резолюция ООН не может решить конфликт на Ближнем Востоке

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Резолюция Генассамблеи ООН по ситуации на Ближнем Востоке на данный момент не может решить проблему, так как носит исключительно рекомендательный характер, а сам Израиль не стал обращать на нее внимание и продемонстрировал недовольство относительно организации, заявил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. Комментируя ситуацию «360», эксперт уточнил, что «ожидать чудес бессмысленно», но пока замены ООН нет, так как это единственная площадка, где враждебно настроенные друг к другу страны могут прийти к соглашению.

Ожидать каких-то чудес от этой организации бессмысленно. Но пока ООН незаменима. Это единственная существующая площадка, где страны, в том числе достаточно враждебно относящиеся друг к другу, могут заниматься поисками соглашений. ООН — всего лишь фабрика разумных компромиссов, — пояснил политолог.

Станкевич подчеркнул, что Израиль прекратил выдачу виз сотрудникам ООН и призвал к отставке девятого генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. Эксперт уверен, что на этом «эмоциональная реакция» закончится, так как израильской стороне невыгодно терять международную поддержку.

Эксперт отметил, что к резолюции обсуждали некоторые поправки, одна из которых осуждала нападение палестинского движения ХАМАС 7 октября. За это выступили около 88 государств. Если бы поправка была принята, то за резолюцию проголосовали бы около 170 стран, что говорит о «достаточно очевидной позиции мирового сообщества». Эксперт пояснил, что оно выступает за прекращение войны в секторе Газа, создание гуманитарных коридоров и решение конфликта дипломатическим путем.

Резолюции Генеральной ассамблеи ООН носят рекомендательный характер. Тем не менее они важны, поскольку формируют международное общественное мнение. А оно, в свою очередь, влияет, давит на правительства соответствующих стран, — подчеркнул аналитик.

Глава МИД Израиля Эли Коэн ранее сообщил, что Израиль отвергает призыв к прекращению огня со стороны Генассамблеи ООН. По его словам, государство намерено уничтожить ХАМАС. Он также назвал призыв ГА ООН отвратительным.