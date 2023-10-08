ВВС Израиля уничтожили две мечети: фото ответных ударов по сектору Газа

Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

8 октября Армия обороны Израиля вернула контроль над большей частью населенных пунктов, захваченных бойцами ХАМАС рядом с южной границей сектора Газа. Военнослужащие восстановили порядок в населенных пунктах Сдерот, Софа, Нирим, Нир Оз и в других. Сейчас ВС страны ведут зачистку оставшихся поселений.

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по двум мечетям в секторе Газа, которые использовались силами ХАМАС в военных целях. Также был атакован командный центр ракетных систем палестинского движения и оперативный пост радикальной группировки «Исламский джихад» (признана террористической, деятельность в России запрещена). Представитель армии Израиля Даниэль Хагари сообщил, что ВС страны атаковали порядка 500 целей в секторе Газа.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал жителей покинуть территорию палестинского анклава. Политик предупредил, что в стране идет война, целью которой является полное уничтожение ХАМАС, и власти планируют использовать все имеющиеся у них военные ресурсы.

Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус сообщил, что израильские военные пока не взяли под полный контроль ситуацию в стране. По его словам, в нападении на Израиль могли участвовать до тысячи военных ХАМАС. Он отметил, что после восстановления контроля власти закроют границы Израиля и будут наносить удары по позициям бойцов палестинского движения.

В свою очередь Минздрав Палестины сообщил, что в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа число погибших достигло 313 человек, пострадали 1990. В управлении ООН по координации гуманитарных вопросов отметили, что не менее 20 тысяч палестинцев покинули свои дома в секторе Газа. Они укрываются в 44 школах ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Фотографии последствий ударов ЦАХАЛ по сектору Газа — в галерее NEWS.ru.