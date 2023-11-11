Отсутствие топлива в больнице привело к гибели новорожденного в Газе Reuters: один новорожденный погиб в больнице «Аш-Шифа» из-за отсутствия топлива

Фото: Hosam Salem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Врачи приостановили операции в больнице «Аш-Шифа», которая является крупнейшей в секторе Газа, из-за отсутствия топлива, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения анклава. По его информации, скончался один новорожденный, который находился в инкубаторе.

В результате один новорожденный умер внутри инкубатора, где находятся 45 младенцев, — говорится в сообщении.

Директор больницы «Аш-Шифа» ранее заявил, что при ударе израильских ВВС по прилегающей к госпиталю территории погибли шесть человек. Также некоторые пациенты получили ранения. По его словам, армия Израиля нанесла удар в непосредственной близости от палатки с журналистами.

Другая больница в секторе Газа «Аль-Кудс» также испытывает проблемы с топливом и в ближайшее время может прекратить свою работу. Как сообщало палестинское общество Красного Полумесяца, из-за исчерпания запасов почти 500 пациентов останутся без медицинской помощи, а также погибнут младенцы в инкубаторах и больные в отделении интенсивной терапии.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что каждые 10 минут в секторе Газа погибает ребенок. В общей сложности жертвами эскалации конфликта на Ближнем Востоке стали почти 11 тысяч человек.