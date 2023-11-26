Отпустили заложника из РФ: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу ХАМАС отпустило заложника с российским гражданством

Фото: Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

26 ноября военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» освободило заложника с российским гражданством. Его передали представителям Международного комитета Красного Креста (МККК).

Телеканал Al Arabiya ранее отмечал, что пленного могут освободить в составе третьей группы лиц в обмен на палестинских заключенных. По данным канала, об этом просил президент РФ Владимир Путин.

ТАСС сообщает, что в Москву прибыли родственники заложников с гражданством РФ, удерживаемых ХАМАС. Они встретятся с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, израильским послом Александром Бен Цви, а также с лидерами еврейской общины России.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта к утру 26 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Четыре командира ХАМАС убиты в секторе Газа

Военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» заявило, что четыре командира группировки погибли в секторе Газа во время сражения в ходе операции «Потоп аль-Аксы».

Среди погибших член военного совета движения «Бригады аль-Кассама» и командир Северной бригады Ахмед аль-Гандур по прозвищу Абу Анас. Также были убиты Раиль Раджаб, Раафат Салман и Айман Сиям.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что упомянутые командиры были ликвидированы до начала четырехдневного перемирия с ХАМАС. ВС ЦАХАЛ уничтожили их, нанеся удар с воздуха.

Al Arabiya отмечает, что израильский дрон атаковал лагерь беженцев в центральном районе сектора Газа. В результате нападения погиб как минимум один человек, сообщил телеканал.

Сирийская радиостанция Sham FM передает, что израильские военные нанесли удар по взлетно-посадочной полосе аэропорта Дамаска. По данным газеты Al Watan, все регулярные рейсы перенесли в воздушные гавани Алеппо и Латакии.

Фото: idf.il

Израиль освободит 39 палестинцев

Глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявил, что Каир получил от Израиля и ХАМАС списки с именами людей, подлежащих освобождению 26 ноября. По его словам, которые приводит ТАСС, палестинское движение отпустит 13 заложников, а Тель-Авив освободит 39 палестинцев.

Позднее газета Times of Israel отметила, что ХАМАС передало Красному Кресту 13 израильских пленных.

Рашван добавил, что третий день перемирия проходит без нарушений. Он отметил, что с 21 октября по 25 ноября в палестинский анклав доставили более 26 тысяч тонн медпомощи, 7 тонн воды и 9,6 тысячи тонн продовольствия. Египет принял у себя 353 раненых палестинца, через КПП «Рафах» прошли более 8,5 тысячи иностранцев.

Телеканал Al Qahira News сообщил, что 26 ноября шесть бензовозов с 129 тысячами литров топлива и 80 тысячами литров бензина въехали на территорию сектора Газа через египетский КПП.

Трамп возмутился действиями ХАМАС по освобождению заложников

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС до сих пор не отпустило ни одного американского заложника, это говорит о неуважении к Соединенным Штатам Америки и их властям. Он назвал такое развитие событий печальным и темным периодом для Америки.

Позднее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил NBC News, что администрация главы государства Джо Байдена надеется на освобождение как минимум одного американца в ходе обмена пленными между ХАМАС и Израилем 26 ноября.

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press Дональд Трамп

Нетаньяху препятствовал уничтожению ХАМАС

Издание The Washington Post сообщило, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху в последние 10 лет препятствовал уничтожению ХАМАС, чтобы не заниматься вопросом создания двух государств, в том числе независимой Палестины. По информации газеты, когда в 2009 году Нетаньяху занял пост премьера, он стал придерживаться стратегии, при которой в регионе сохранялся статус-кво. Это противоречило его предвыборному обещанию ликвидировать палестинскую группировку в секторе Газа.

WP отмечает, что таким образом вопрос Палестины ушел на второй план, а Нетаньяху объяснил его неразрешимость наличием двух правительств — в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Он считал, что с ними невозможно договориться, пишет издание. Вместо этого премьер сосредоточился на других угрозах для внутренней безопасности страны.

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