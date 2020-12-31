Отложенная месть: Иран привёл в боеготовность ВМС

Американская разведка ожидает возможных ударов со стороны Ирана по позициям вооружённых сил (ВС) США на Ближнем Востоке. По крайней мере, у компетентных ведомств есть данные, что за последние двое суток Исламская Республика повысила уровень боеготовности части своих морских сил. Это может привести к вооружённому столкновению в последние недели президентства Дональда Трампа.

Источник телеканала CNN в компетентных ведомствах заявил , что имеющиеся у США «разведывательные данные свидетельствуют о том, что за последние 48 часов был повышен уровень боеготовности некоторых морских сил Ирана в районе Персидского залива». Высокопоставленные собеседники телеканала на этой неделе утверждали, что иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) «перебрасывает в Ирак баллистические ракеты малой дальности». Накануне телеканал Fox News приводил мнение представителей разведывательных структур США, согласно которому Тегеран, возможно, захочет нанести удар по американским позициям на Ближнем Востоке в связи приближением годовщины устранения командующего силами «Кудс» в составе КСИР Касема Сулеймани.

Военачальник был убит в ночь на 3 января 2020 года в результате американского ракетного обстрела в районе багдадского аэропорта. Тегеран в ночь на 8 января нанёс символический ответный удар по двум военным объектам на иракской территории, где были расквартированы американские силы. Тем не менее иранское руководство не раз в течение 2020-го обещало произвести более сокрушительное нападение на ВС США в отместку за гибель Сулеймани.

На этом фоне Вашингтон успел перебросить на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52. Руководитель Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи выступал с заявлением, что его страна «готова ответить на любую агрессию» на Ближнем Востоке в том случае, если она будет направлена против граждан Соединённых Штатов или американских интересов. Наблюдатели отмечают в то же время крайнюю запутанность процесса принятия решений в Пентагоне с тех пор, как Дональд Трамп уволил министра обороны Марка Эспера и нескольких его главных помощников. Это может сыграть против оперативности и эффективности действий американского командования в ближайшие недели.

Мохаммад Джавад Зариф MFA Russia/Global Look Press

На этой неделе министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отмечал, что, по поступающим разведданным, в Вашингтоне стремятся найти предлог для развязывания войны с Тегераном. В то же время в дипведомстве Исламской Республики обостряют риторику по мере приближения годовщины устранения Сулеймани.

Мы не успокоимся, пока не привлечём к ответственности виновных, — говорилось в недавнем заявлении МИД Ирана.

Кроме того, Тегеран демонстрирует линию на ужесточение своей «ядерной» политики. Так, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси уведомил Совет управляющих агентства и Совбез ООН о намерении иранского правительства нарастить обогащение урана в стране до уровня в 20%. После одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в 2018 году руководство Ирана инициировало поэтапную приостановку соблюдения своих обязательств, которые касаются как обогащения урана, так и исследовательской активности в рамках СВПД. Несмотря на то, что от Джо Байдена ждут возвращения к дискуссии вокруг этого соглашения, эскалационные шаги уходящей администрации США или попытки Тегерана отомстить за Сулеймани могут отрезать пути к подобному сценарию.