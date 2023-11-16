«Отделяем мух от котлет»: политолог о разрыве Турции и США из-за Газы Политолог Дюрре: Эрдоган не пойдет на разрыв с США из-за их поддержки Израиля

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не пойдет на разрыв отношений с США и Европой из-за разных позиций по конфликту в секторе Газа, рассказал NEWS.ru политолог Икбаль Дюрре. Он отметил, что в республике продолжается экономический кризис, поэтому Анкара не станет усугублять проблемы, идя на обострение с ЕС или США. По его словам, необходимо «отделять мух от котлет» и не забывать о прозападном курсе Эрдогана.

Одно дело — помогать жителям сектора Газа, предпринимать усилия на дипломатической арене, чтобы Израиль прекратил свои действия. Другое дело — из-за этого вредить самой Турции, на это Эрдоган не пойдет. Наоборот, на новый срок он выбрал курс на налаживание отношений с США, с Европой. Он совсем скоро летит в ФРГ обсуждать с Шольцем увеличение товарооборота между странами до €50 млрд к концу года, — добавил Дюрре.

Он напомнил, что Эрдоган, несмотря на осуждение действий Израиля в секторе Газа, не разорвал отношения с ближневосточным государством. Дюрре подчеркнул, что в подобных шагах со стороны Анкары «нет никакой логики с точки зрения международной политики».

Как можно об этом думать, если Турция не разорвала отношения с Израилем. И много ли арабских стран так сделали, чтобы и Турция так поступила? Логики нет с точки зрения международной политики. Надо понимать, что в Турции, как и во многих странах мира, экономический кризис и из-за Газы Эрдоган не станет усугублять проблемы, — отметил Дюрре.

Ранее Эрдоган подчеркнул, что американская помощь еврейскому государству незаконна, поскольку закон, принятый в 1970-х, запрещает оказывать поддержку ядерным державам, не присоединившимся к договору о нераспространении атомного оружия. Он также отметил, что использование американского оружия для совершения актов геноцида противоречит законодательству США.

Кроме того, Эрдоган назвал Израиль террористическим государством. Президент Турции обвинил ЦАХАЛ в преднамеренных ударах по школам, мечетям, больницам и другим гражданским объектам в секторе Газа с целью уничтожения городов вместе с их жителями.