Ситуация с распространением коронавируса затруднит действие проиранских сил на Ближнем Востоке. Такие предположения звучат в Израиле. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) официально фиксирует снижение диверсионной и террористической активности на фоне последних событий. Тем не менее некоторые географические точки, где не раз были замечены иранские посредники, до сих пор представляют собой опасность.
О том, что разразившийся на фоне распространения нового коронавируса экономический и транспортный кризис может затронуть проиранские силы на Ближнем Востоке,
Впрочем, изменения уже видны, если верить данным ЦАХАЛ. Как отмечают израильские военные, террористическая активность, направленная против еврейского государства, пошла на существенный спад. К ней израильтяне, как известно, относят деятельность шиитских иррегулярных формирований в Сирии и действия ливанской группировки «Хезболла». Их принято считать прямыми «агентами» влияния Ирана.
Накануне сирийская авиакомпания Cham Wings, которая де-факто связана с двоюродным братом президента Сирии Башара Асада, предпринимателем Рами Махлуфом,
Власти соседствующего с Ираном Ирака в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса вводят с 17 марта комендантский час в Багдаде и приостанавливают все полёты из столицы. Решение было принято на заседании соответствующего кризисного штаба. Меры по ограничению транзита в Ираке не распространяются на силовой аппарат, прессу, врачей, дипломатов, доставку товаров первой необходимости и продовольствия. На данный момент на территории республики подтверждено 124 случая заражения коронавирусом, в основном из-за близости к Ирану. Десять заболевших в Ираке умерли, 26 человек пошли на поправку. По последним данным Минздрава республики, только в Багдаде за минувший день было выявлено еще девять заразившихся. Это должно несколько осложнить транзит через пограничные переходы между Ираком и Сирией.
Тем не менее наблюдатели
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен