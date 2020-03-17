Ситуация с распространением коронавируса затруднит действие проиранских сил на Ближнем Востоке. Такие предположения звучат в Израиле. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) официально фиксирует снижение диверсионной и террористической активности на фоне последних событий. Тем не менее некоторые географические точки, где не раз были замечены иранские посредники, до сих пор представляют собой опасность.

О том, что разразившийся на фоне распространения нового коронавируса экономический и транспортный кризис может затронуть проиранские силы на Ближнем Востоке, пишет израильская газета Haaretz. Как отмечает издание, комбинированный эффект от эпидемии усложняет дилемму, которая стоит перед Тегераном, — что делать со своими прокси-силами в регионе. Этот проект, пишет Haaretz, и без того был подорван после гибели командующего силами «Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани в январе этого года в результате американского удара. Сейчас ситуация гораздо сложнее: эпидемия не только повлияла на сухопутный и морской транзит, но и ударила по мировой экономике. Это заставляет власти Ирана пересмотреть свой подход к региональной деятельности.

Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Впрочем, изменения уже видны, если верить данным ЦАХАЛ. Как отмечают израильские военные, террористическая активность, направленная против еврейского государства, пошла на существенный спад. К ней израильтяне, как известно, относят деятельность шиитских иррегулярных формирований в Сирии и действия ливанской группировки «Хезболла». Их принято считать прямыми «агентами» влияния Ирана.

Накануне сирийская авиакомпания Cham Wings, которая де-факто связана с двоюродным братом президента Сирии Башара Асада, предпринимателем Рами Махлуфом, объявила о приостановке своих иранских и иракских рейсов. 16 марта представители перевозчика сообщили, что аэропорты Багдада, Эн-Наджафа, Басры и Тегерана перестают быть точками назначения. Официально это связано с эпидемией. Однако такие меры подняли вопросы о том, повлияет ли это на логистику сирийско-иранского взаимодействия, которое касалось как военных кадров, так и оружия. Находящуюся под американскими санкциями компанию Cham Wings неоднократно обвиняли в доставке военных грузов из Ирана. И именно на самолёте этого перевозчика генерал Сулеймани прибыл в Багдад, где был убит американцами.

Xinhua/Global Look Press

Власти соседствующего с Ираном Ирака в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса вводят с 17 марта комендантский час в Багдаде и приостанавливают все полёты из столицы. Решение было принято на заседании соответствующего кризисного штаба. Меры по ограничению транзита в Ираке не распространяются на силовой аппарат, прессу, врачей, дипломатов, доставку товаров первой необходимости и продовольствия. На данный момент на территории республики подтверждено 124 случая заражения коронавирусом, в основном из-за близости к Ирану. Десять заболевших в Ираке умерли, 26 человек пошли на поправку. По последним данным Минздрава республики, только в Багдаде за минувший день было выявлено еще девять заразившихся. Это должно несколько осложнить транзит через пограничные переходы между Ираком и Сирией.