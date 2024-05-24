Израиль должен прекратить наступательные действия в городе Рафах в южной части сектора Газа, следует из постановления Международного суда Организации Объединенных Наций. Также Тель-Авив обязан обеспечить доступ следователей в сектор Газа. Трансляцию заседания вел сайт суда.
Суд считает, что в соответствии с обязательствами по Конвенции о геноциде Израиль должен немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия в мухафазе Рафах, которые могут создать для палестинцев в Газе условия жизни, способные привести к ее полному или частичному физическому уничтожению, — сказано в заявлении председателя суда Навафа Салама.
Решение было принято в связи с обращением Южно-Африканской Республики (ЮАР). Оно было поддержано 13 из 15 судей.
Кроме того, постановление суда обязывает власти еврейского государства обеспечить сохранность всех доказательств предполагаемого геноцида. Также Израиль обязан предоставить беспрепятственный доступ в Газу уполномоченных представителей ООН для проведения расследования обвинений в геноциде.
Ранее политолог Андрей Кортунов рассказал, что Международный уголовный суд (МУС) запросил ордер на арест израильского руководства и командиров палестинского движения ХАМАС потому, что перед организацией стоит проблема легитимности. МУС должен поддерживать репутацию независимого органа, отметил эксперт.