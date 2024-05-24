От Израиля потребовали остановить наступление на юге сектора Газа Международный суд ООН: Израиль должен остановить наступление в Рафахе

Фото: Li Rui/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Израиль должен прекратить наступательные действия в городе Рафах в южной части сектора Газа, следует из постановления Международного суда Организации Объединенных Наций. Также Тель-Авив обязан обеспечить доступ следователей в сектор Газа. Трансляцию заседания вел сайт суда.

Суд считает, что в соответствии с обязательствами по Конвенции о геноциде Израиль должен немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия в мухафазе Рафах, которые могут создать для палестинцев в Газе условия жизни, способные привести к ее полному или частичному физическому уничтожению, — сказано в заявлении председателя суда Навафа Салама.

Решение было принято в связи с обращением Южно-Африканской Республики (ЮАР). Оно было поддержано 13 из 15 судей.

Кроме того, постановление суда обязывает власти еврейского государства обеспечить сохранность всех доказательств предполагаемого геноцида. Также Израиль обязан предоставить беспрепятственный доступ в Газу уполномоченных представителей ООН для проведения расследования обвинений в геноциде.

Ранее политолог Андрей Кортунов рассказал, что Международный уголовный суд (МУС) запросил ордер на арест израильского руководства и командиров палестинского движения ХАМАС потому, что перед организацией стоит проблема легитимности. МУС должен поддерживать репутацию независимого органа, отметил эксперт.