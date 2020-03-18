Кризис вокруг эпидемии коронавируса нового типа указал на недостатки системы государственного управления в Иране, однако дал властям республики повод надеяться на то, что американская кампания «максимального давления», инспирированная администрацией лидера Дональда Трампа, будет прекращена. Для этого есть причины — нужно только дождаться президентских выборов в Америке. Оппозиция и некоторые эксперты тем временем говорят, что Тегеран вряд ли пройдёт испытание на прочность новой эпидемией.
О признаках кризиса государственного управления в Иране на фоне эпидемии пишет известный политолог иранского происхождения Али Альфонех — в своей
Число случаев заражения COVID-19 в Иране за сутки возросло на 1 192, а смертей — на 147. Эти данные 18 марта привёл глава департамента по связям с общественностью местного министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур. Официальная информация о первых случаях заболевания официально появилась в стране 19 февраля. Очаг был зафиксирован в провинции Кум. Коронавирус диагностировали у ряда иранских высокопоставленных государственных деятелей, включая первого вице-президента Исламской Республики Эсхака Джахангири, министра туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгара Мунесана и министра торговли, промышленности и шахт Резы Рахмани. Известно, что положительными оказались тесты у 23 депутатов парламента (меджлиса). Однако руководство государства подозревают в преднамеренном занижении числа заболевших.
Сторонники леворадикальной Организации моджахедов иранского народа (ОМИН) считают, что страна в этих условиях
Ближний Восток выйдет из кризиса вокруг коронавируса иным, чем был. Режимы упадут, инфраструктура рухнет, в некоторых местах хаос возобладает. Израиль должен быть готов ко всем этим тревожным событиям, чтобы защитить себя, — пишет эксперт.
Тем не менее, в своём
Иранский бюджет, который теперь в связи с односторонними американскими санкциями в меньшей степени зависит от нефтяных доходов, может помочь развитию более автономной, активной и влиятельной нефтяной дипломатии, заключают эксперты Центра исследований иранского парламента. Однако сейчас Тегерану куда важнее выстоять этот кризис в краткосрочной перспективе.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен