Кризис вокруг эпидемии коронавируса нового типа указал на недостатки системы государственного управления в Иране, однако дал властям республики повод надеяться на то, что американская кампания «максимального давления», инспирированная администрацией лидера Дональда Трампа, будет прекращена. Для этого есть причины — нужно только дождаться президентских выборов в Америке. Оппозиция и некоторые эксперты тем временем говорят, что Тегеран вряд ли пройдёт испытание на прочность новой эпидемией.

О признаках кризиса государственного управления в Иране на фоне эпидемии пишет известный политолог иранского происхождения Али Альфонех — в своей колонке для Arab Weekly. Он обращает внимание на то, что верховный лидер Ирана великий аятолла Али Хаменеи издал указ об учреждении штаба по борьбе c COVID-19 под руководством генерал-майора Мохаммада Багери, главы местного Генштаба. Это произошло спустя несколько дней после того, как рахбар назначил президента Хасана Рухани ответственным за борьбу со вспышкой коронавируса. Альфонех отмечает, что создание параллельных институтов — привычное дело для Ирана, однако именно это препятствует принятию решений и, следовательно, выполнению обязательств. Постоянное межведомственное соперничество делает оба института зависимыми от Хаменеи как от конечного арбитра. Параллельные структуры фактически приводят к сохранению центральной позиции великого аятоллы в структуре власти, делает вывод эксперт.

Число случаев заражения COVID-19 в Иране за сутки возросло на 1 192, а смертей — на 147. Эти данные 18 марта привёл глава департамента по связям с общественностью местного министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур. Официальная информация о первых случаях заболевания официально появилась в стране 19 февраля. Очаг был зафиксирован в провинции Кум. Коронавирус диагностировали у ряда иранских высокопоставленных государственных деятелей, включая первого вице-президента Исламской Республики Эсхака Джахангири, министра туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгара Мунесана и министра торговли, промышленности и шахт Резы Рахмани. Известно, что положительными оказались тесты у 23 депутатов парламента (меджлиса). Однако руководство государства подозревают в преднамеренном занижении числа заболевших.

Сторонники леворадикальной Организации моджахедов иранского народа (ОМИН) считают, что страна в этих условиях находится на пороге народного восстания. Это отчасти отражает прогнозы эксперта Междисциплинарного центра в Герцлии Ксении Светловой, которая в своём материале для Ynet отмечает, что кризис, связанный с коронавирусом, может привести к тому, что ряд государств на Ближнем Востоке «рухнут как карточный домик». Ирак, Ливан, Сирия и Йемен по большому счёту уже являются «несостоявшимися странами», однако в Египте и Иордании ситуация, по её оценкам, близка к катастрофической. Им понадобится американская помощь и сотрудничество с Израилем, отмечает Светлова.

Ближний Восток выйдет из кризиса вокруг коронавируса иным, чем был. Режимы упадут, инфраструктура рухнет, в некоторых местах хаос возобладает. Израиль должен быть готов ко всем этим тревожным событиям, чтобы защитить себя, — пишет эксперт.

Тем не менее, в своём отчёте Центр исследований иранского меджлиса, с которым ознакомился NEWS.ru, указывает: в долгосрочной перспективе кризисы вокруг коронавируса и, соответственно, понижения цен на нефть могут сыграть на руку Ирану. Ценовые скачки, последовавшие за распространением COVID-19, обрушили экономические показатели в США, что рискует лишить президента Дональда Трампа аргументационной базы на надвигающихся выборах главы государства. Если нынешнему американскому лидеру не удастся на этом фоне переизбраться во второй раз, это приведёт к тому, что его место займёт человек с диаметрально противоположными взглядами на Ближний Восток, и Штаты могут вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — ядерную сделку, которая гарантировала снятие части международных санкций с Тегерана.

Иранский бюджет, который теперь в связи с односторонними американскими санкциями в меньшей степени зависит от нефтяных доходов, может помочь развитию более автономной, активной и влиятельной нефтяной дипломатии, заключают эксперты Центра исследований иранского парламента. Однако сейчас Тегерану куда важнее выстоять этот кризис в краткосрочной перспективе.