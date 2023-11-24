Освобождены 13 пленных: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Первая группа из 13 израильских заложников ХАМАС передана Красному Кресту

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильские военные ждут возле больницы прибытия заложников, освобожденных исламистским движением ХАМАС

Первая группа из 13 израильских заложников палестинского движения ХАМАС была передана Красному Кресту. Женщин и детей доставляют к контрольно-пропускному пункту «Рафах» на границе с Египтом, откуда они прибудут в Израиль. На авиабазе, куда приедут освобожденные, дежурит группа из десятков журналистов.

24 ноября Израиль в рамках соглашения с палестинским движением ХАМАС отпустит 39 палестинских заключенных. Десятки палестинцев и журналистов собрались возле тюрьмы Офер, расположенной на Западном берегу к северу от Иерусалима, откуда выйдут заключенные. На видеозаписи, опубликованной в Сети, видно, как израильская полиция применила слезоточивый газ по группе людей, ожидающих узников.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта к утру 24 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Израиль обвинили в обстрелах сектора Газа в период перемирия

Арабский телеканал Al Mayadeen сообщил со ссылкой на источник, что Израиль нарушил режим гуманитарного перемирия в секторе Газа вскоре после его начала. По данным телеканала, военные ЦАХАЛ вели интенсивный обстрел к востоку от «Рафаха». Незадолго до вступления перемирия в силу израильские силы начали рейды в различных частях сектора Газа, включая север, сообщил Al Mayadeen. По информации телеканала, расположившиеся в «Рафахе» военные ЦАХАЛ не позволяют жителям перемещаться по городу, угрожая расстрелять любого, кто двинется в их сторону.

24 ноября четыре танкера с топливом и четыре танкера с газом для приготовления пищи были переправлены из Египта через контрольно-пропускной пункт «Рафах» организациям ООН по оказанию гуманитарной помощи на юге сектора Газа. Это решение было одобрено правительством Израиля в рамках гуманитарного перемирия.

Еще 103 эвакуированных из сектора Газа человека прибыли в Москву

Из Египта в Россию направились 103 человека, эвакуированных из сектора Газа. В общей сложности в РФ спецрейсами было эвакуировано 657 человек — россиян и их родственников. Всего из сектора Газа удалось вывести 761 из 965 обратившихся за помощью соотечественников.

В Турции заявили, что Израиль шантажирует партнеров

Глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун обвинил Израиль в том, что его власти прикрываются обвинениями в антисемитизме, когда речь заходит об их военной агрессии на Ближнем Востоке. Он добавил, что Анкара в отличие от стран Европы не намерена молча наблюдать за «геноцидом в секторе Газа» и выступает против действий Тель-Авива.

В США назвали ЦРУ главной силой в достижении перемирия

Издание The Washington Post сообщило со ссылкой на дипломатический источник одной из арабских стран о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс договорился с разведслужбой Израиля МОССАД о гуманитарном перемирии на территории анклава. Газета пишет, что американские спецслужбы оказывали наибольшее давление на израильские должностные лица, чтобы перемирие состоялось.

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы возвращаются в район Хезаа на восточной окраине города Хан-Юнис на юге сектора Газа, чтобы осмотреть свои дома после недель израильских бомбардировок

Кроме того, источник издания отметил значимую роль в достижении перемирия премьер-министра Катара Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани и президента США Джо Байдена. Последний регулярно во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху затрагивал вопрос обмена заложников и осужденных.

24 ноября глава МИД Британии Дэвид Кэмерон встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом в рамках визита на Ближний Восток. Встреча прошла на Западном Берегу реки Иордан.

ЦАХАЛ ищет командный пункт ХАМАС в палестинской больнице

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильские военные планируют покинуть больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа после уничтожения обнаруженной инфраструктуры ХАМАС. Солдаты ЦАХАЛ задержали главного врача учреждения и проверяют его на сотрудничество с палестинским движением. Служба общей безопасности Армии обороны Израиля допросит медика по поводу того, являлась ли больница командным центром ХАМАС.

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