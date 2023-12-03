Освобожденные из плена ХАМАС россиянки вышли на митинг в Тель-Авиве

Фото: Adel Al Hwajre/Keystone Press Agency/Global Look Press

Две гражданки России и Израиля, освобожденные на этой неделе из плена палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, в субботу выступили на многотысячном митинге в Тель-Авиве в поддержку семей заложников, сообщает РИА Новости. Женщины призвали к освобождению всех, кто еще удерживается в анклаве.

Волонтерская организация «Форум семей заложников и пропавших без вести» еженедельно по субботам проводит массовые митинги в поддержку этих граждан. В эту субботу на митинге впервые присутствовали заложники, которые оказались среди 105 человек, которых ХАМАС отпустил за неделю действия режима прекращения огня. В Telegram-канале агентства опубликовали видео мероприятия — на кадрах видно, что участники митинга активно поддерживают россиянок.

Ранее родные заложников ХАМАС прошли маршем протеста из Тель-Авива до Иерусалима, где находится резиденция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Во время демонстраций они призывали к прекращению огня. В них также участвовал лидер оппозиции Яир Лапид.

До этого член политбюро ХАМАС Гази Хамад заявил, что палестинское движение желало бы продлить перемирие с Израилем в секторе Газа. По его словам, палестинцы используют все имеющиеся у них козыри на переговорах ради достижения цели. Хамад также отметил, что ХАМАС поддерживает контакт с Катаром и Египтом и готово заключить всеобъемлющее или частичное соглашение.